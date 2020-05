GLD ONDERWEG | Zo stil is het in Etten

Tijdens de coronacrisis staat één belangrijke boodschap centraal: blijf thuis! Gelderlanders lijken hier gehoor aan te geven. In ons nieuwe programma GLD Onderweg nemen we je mee naar lege straten in de provincie en vertellen je interessante weetjes over de dorpen waar we doorheen rijden.

Vandaag zijn we in Etten. Kort nadat we van de hoofdweg af zijn geslagen een wijk in, zien we een oorlogsmonument waar kort daarvoor kransen zijn gelegd.

Het inwoneraantal is vrij constant te noemen. Tussen 2013 en 2019 is het aantal met vijftien mensen afgenomen, wat 1 procent in totaliteit betekent. Etten is een dorp dat in het verlengde van Terborg ligt. Of, vanaf Doetinchem bezien, is Etten een voorportaal van het dorp Terborg.

Kijk hier naar de uitzending: