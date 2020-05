GLD ONDERWEG | Zo stil is het in Terborg

Tijdens de coronacrisis staat één belangrijke boodschap centraal: blijf thuis! Gelderlanders lijken hier gehoor aan te geven. In ons nieuwe programma GLD Onderweg nemen we je mee naar lege straten in de provincie en vertellen je interessante weetjes over de dorpen waar we doorheen rijden.

Vandaag zijn we in Terborg. Terborg heeft lange tijd bestaan uit slechts één straat. Tegenwoordig is dit anders en mag het zich waardig een dorp noemen.

Bij de kinderdagopvang zien we, zoals we in meer dorpen gezien hebben, de kreet: Kinderen, wij missen jullie. Na weken dicht te zijn geweest, is dit het statement dat te lezen is op de ruiten van de opvang.

