De Graafschap-aanvoerder Seuntjens wil daadkracht van KNVB

Bij De Graafschap zijn ze maandag in kleine groepjes weer in training gegaan. 'Ook al is het beperkt en nog voor drie dagen per week. Iedereen is blij weer het veld op te kunnen', zegt Ralf Seuntjens. 'Het zorgt voor afleiding na een lange periode thuis zitten. Iedereen wilde ook het liefst het seizoen uitspelen, mits het veilig was natuurlijk. We waren overtuigd dat we het zouden halen. Daarom vinden we ook dat deze beslissing moet worden aangepast.'

Seuntjens wijst op de promotie/degradatieregeling. De KNVB paste die niet toe, terwijl een meerderheid van de clubs dat wél vroeg. Donderdag liet de clubleiding van De Graafschap Seuntjens het woord voeren, een dag voor het kort geding in Utrecht.

Fouten maken

'Iedereen weet inmiddels dat het twee weken geleden een enorme chaos was. Misschien zijn er vormfouten gemaakt, het is niet te laat om het besluit terug te draaien. Ook grote mensen in de wereld hebben fouten gemaakt. Ook die zijn aangepast. De KNVB heeft nu die mogelijkheid', zegt Seuntjens.

Bijzondere omstandigheid

Seuntjens hoopt dat de bond na het kort geding tot inkeer komt. Advocaat Dolf Segaar van De Graafschap wijst op de competitieregels. Die zeggen volgens hem dat als clubs bij een bijzondere omstandigheden samen met een oplossing komen, de KNVB die lijn moet volgen. Aanvoerder Seuntjens wil niet dat de KNVB in plaats daarvan verstoppertje speelt.

