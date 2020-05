'Wethouder Ede bemoeide zich met carrière partner'

'Willemien heeft onlangs bij de gemeentesecretaris aandacht gevraagd voor de positie van haar partner binnen de gemeentelijke organisatie', vertelt Elze Bent, voorzitter CDA Ede. 'Dat had ze niet mogen doen.'

Niet gevraagd om promotie

In gesprek met Omroep Gelderland benadrukt Vreugdenhil dat ze niet heeft gevraagd om een promotie of iets wat daarop lijkt. 'Ik wilde het onderwerp open gooien, wat gaan we doen als deze relatie door anderen als lastig wordt ervaren? Maar door er over te beginnen is er een schijn van belangenverstrengeling ontstaan. Dat had ik niet moeten doen.'

Excuses

De wethouder heeft haar excuses aangeboden, aldus Bent. 'Daarbij heeft ze aangegeven dat dit voorval haar besluit om eerder te stoppen als wethouder heeft bespoedigd.' Dat erkent Vreugdenhil, die anders komend najaar zou stoppen.

Woensdag werd bekend dat de wethouder vertrekt. In een afscheidsbrief gaf ze zelf twee redenen aan, waaronder haar relatie met een strategisch ambtenaar van de gemeente Ede. Dat er sprake zou zijn geweest van bemoeienis, daar repte ze niet over.

'Glazen huis'

Wel stelde ze in haar afscheidsbrief: 'De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat in de praktijk het lastig is om als wethouder en ambtenaar een relatie te hebben. Als wethouder leef je nu eenmaal in een glazen huis.'

Donderdag maakte Vreugdenhil via Twitter bekend dat zij en haar partner gaan trouwen.

