Navarone kan grote optredens eigenlijk niet missen: 'Die houden ons in leven'

Bekijk de beelden. De tekst gaat daaronder verder.

Waar bijvoorbeeld kappers, scholen, restaurants en musea binnenkort de deuren weer openen, kan het kabinet nog niet zeggen wanneer er weer grote evenementen mogelijk zijn. 'We hopen natuurlijk op snel, maar een jaar of langer is heel reëel', schreef 'coronaminister' Hugo de Jonge donderdag aan de Tweede Kamer.

Zie ook: Grote evenementen mogen pas weer als er een coronavaccin is

Zanger Merijn van Haren van Navarone wijst erop dat ook een clubshow in Doornroosje een groot evenement is. In de grootste zaal van het Nijmeegse poppodium passen 1100 mensen. 'Daar draaien wij op. Dat houdt ons in leven', aldus Van Haren.

Creatieve oplossingen

De coronacrisis is niet alleen slecht nieuws voor muzikanten. 'Het is voor iedereen in de cultuursector vervelend. Ook de mensen die de podia bouwen en de catering, er komt zoveel bij kijken. Het is heel heftig', zegt hij.

Navarone stopt niet met muziek maken. De band doet zijn best om andere mogelijkheden te vinden. 'We zijn een creatieve culturele sector, dus het wordt sowieso creatief opgelost.'

Als voorbeeld wijst Van Haren op online optredens. 'En als er straks wel 100 mensen op één plek mogen komen, dan komen er wel weer meer kleinschalige dingen', verwacht hij. 'Maar in alle eerlijkheid, dat zijn wel pleisters op een veel grotere wond. Daar ga je het niet helemaal mee redden.'

Zie ook: GLD doc - Navarone, Op weg naar het Goffertpark, Keep the Faith