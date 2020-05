Ook de pont is openbaar vervoer - en het is er veel te druk

De drukte bij het Lexkesveer in Wageningen neemt toe. De gemeente zet een verkeersregelaar in om te zorgen dat iedereen op 1,5 meter afstand van elkaar staat. Wageningen drukt recreanten op het hart om ook na de versoepeling van de maatregelen goed na te denken of een oversteek écht nodig is.

Want de pont houdt de gemeente in de vaart voor bestemmingsverkeer. Wethouder Peter de Haas gaat over het openbaar vervoer. Hij vertelt dat het pontje een trekpleister is voor toerisme. Maar nu heeft de wethouder liever niet dat fietsers massaal de oversteek maken.

'Bedenk van tevoren of het echt nodig is om over het veer te gaan. Als recreant kun je ook prima de brug bij Heteren nemen.'

Maatregelen

De gemeente Wageningen heeft verschillende maatregelen genomen om haar medewerkers te beschermen en te zorgen dat de pont kan blijven varen. Zo is er een een afgeschermd hokje waar passagiers moeten betalen, er mogen minder fietsers mee op de pont en Wageningen zet een verkeersregelaar in.

'Net zo eigenwijs als de rest'

Voor fietsers op de pont is het best verwarrend; het gros blijkt niet te weten dat het pontje valt onder het openbaar vervoer. Andere weten het wel, maar besluiten toch de pont te nemen. Een fietser geeft desgevraagd toe: 'Omdat ik net zo eigenwijs ben als de rest.'

Er zijn ook fietsers die schrikken van de drukte. Zoals een mevrouw uit Herveld: 'Op de heenweg zijn we omgefietst over de brug bij Heteren. Omdat we al zo lang aan het fietsen zijn, dachten we de pont te kunnen nemen. Maar ik schrik er best wel van hoe druk het is, om eerlijk te zijn.'

Luister de radioreportage:

Weigeren is geen optie

Recreanten weigeren, dat doet de gemeente niet, ook omdat dit juridisch niet kan. Wethouder De Haas: 'Het verschil tussen het Lexkesveer en recreatieponten is dat deze een doorgaande verkeersroute is tussen de Betuwe, Wageningen en verder. Daarom is het belangrijk dat het veer blijft varen.'

Want straks hebben ook middelbare scholieren de pont weer nodig om naar school te kunnen. En bij een volle pont zullen die moeten wachten. 'Voor de recreanten is het een mooie voorziening, als het allemaal kan.'

'Waarom zo nodig met de pont?'

Bij de veren over de Maas namen veerbazen zelfs uit protest even het veer uit de vaart. Dat kon, omdat het veer in beheer is van een stichting.

Ondanks de maatregelen van de gemeente Wageningen om het personeel te beschermen ergert veerbaas Niek Goldhoorn zich: 'Het moet voor ons ook allemaal veilig blijven. Het is veel te druk. Ik snap niet waarom fietsers zo nodig over het pontje willen.'

De wethouder roept op om aan het personeel te denken: 'Die zijn voor ons aan het werk en hebben ook familie thuis. Denk aan de ander.'

Zie ook: