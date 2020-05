GLD ONDERWEG | Zo stil is het in Varsseveld

Tijdens de coronacrisis staat één belangrijke boodschap centraal: blijf thuis! Gelderlanders lijken hier gehoor aan te geven. In ons nieuwe programma GLD Onderweg nemen we je mee naar lege straten in de provincie en vertellen je interessante weetjes over de dorpen waar we doorheen rijden.

Vandaag zijn we in Varsseveld, terug in het oosten van de provincie. Geboortegrond van één van onze bekendste Gelderlanders: Guus Hiddink. Op de dag dat wij er waren, was er markt. Goed te zien is dat het extreem rustig was en iedereen alert is op de 1,5 meter. In het dorp was het relatief rustig op de dag van opname.

Kijk hier naar de uitzending: