Sportschoolhouder Heerde baalt: 'We waren helemaal voorbereid'

'We hebben alle apparaten op ruim anderhalve meter van elkaar gezet, en er schermen tussen geplaatst', wijst Bijsterbosch rond. 'Volgens mij kunnen mensen hier prima coronaproof komen bewegen.' Toch besloot het kabinet woensdag dat sportscholen nog niet open mogen. 'Tot 1 september zelfs niet, we staan onderaan het lijstje. Daar ben ik wel teleurgesteld over.'

Coronaproof

Net als veel andere sportschoolhouders had Bijsterbosch had hele andere verwachtingen. 'Misschien zijn we als branche daarin wel naïef geweest', denkt hij nu. 'Maar ik ging er toch wel vanuit dat we per 1 juni onze deuren zouden mogen openen. Daar hebben we ook extra hard voor gewerkt de afgelopen tijd: om alles voor die datum helemaal coronaproof te hebben.'

Kijk en luister hier naar sportschoolhouder Gerrit Bijsterbosch. De tekst gaat eronder verder.



Wel in de kroeg

Hij begrijpt de keuzes van het kabinet niet. 'Straks mogen er wel 30 mensen in een kroeg zitten, maar hier mag niemand komen. Ik denk dat het bij het eerste biertje nog wel lukt om anderhalve meter afstand te houden, maar hoe gaat dat bij het vierde biertje? Hier zouden we veel meer controle kunnen uitoefenen, lijkt mij.'

Communicatie over besluit

Het probleem zit hem volgens Bijsterbosch vooral in de communicatie over deze sluiting. 'Als ze mij duidelijk uitleggen waarom ze hier voor kiezen, kan ik er misschien begrip voor opbrengen en het aanvaarden. Maar nu is de keuze gewoon gemaakt, en krijg ik verder geen uitleg. Het kan wel zijn dat je tijdens het sporten meer zweet, maar daarom zouden we juist alles extra schoon houden, en we hebben die schermen. Bekijk dan de maatregelen die wij nemen, en beslis op basis daarvan of dit haalbaar is.'

Steun, maar niet genoeg

De gevolgen voor de ondernemer zijn groot, vooral financieel. 'We hebben al onze leden verteld dat ze geen abonnementskosten hoeven te betalen, en terecht, lijkt me. Sommigen kiezen er voor toch door te betalen. Heerde is een hechte gemeenschap, onze leden willen ons graag steunen. En we krijgen wel geld van de overheid, maar dat is lang niet genoeg. Op dit moment blijft er per maand voor mij zo'n 60.000 euro aan kosten over.' En dan is september nog erg ver weg. 'Maar ik ben een judoka, en wij geven niet zo snel op. Ik ga door, en hopelijk vind ik manieren om deze periode te overbruggen.'