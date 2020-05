Gevlucht duo Terschuur gooide tas met duizenden euro's weg

De mannen crashten rond 20.40 uur toen zij in volle vaart op de vangrails klapten. Naar nu blijkt werden ze op de hielen gezeten door de politie, nadat meldingen binnenkwamen dat de Audi waarin de mannen zaten met hoge snelheid over de snelweg raasde. De teller liep op tot meer dan 200 kilometer per uur, laat de politie donderdag weten.

De agenten moesten de achtervolging op zeker moment staken. Ondertussen werden via de meldkamer andere agenten naar de A1 gestuurd om hun collega’s te ondersteunen en de vluchtende auto verderop te kunnen stoppen.

Burgers houden tweetal aan

Uiteindelijk verloor de bestuurder van de zilvergrijze Audi A3 de macht over het stuur. De twee inzittenden, een man van 22 uit Rotterdam en een man van 27 uit Den Haag, vluchtten het naastgelegen weiland in. Via de sloot probeerden ze er aan de andere kant vandoor te gaan, maar daar hielden twee burgers hen tegen, om ze uiteindelijk over te dragen aan de toegesnelde agenten.

Dankzij een tip van een automobilist ontdekten de agenten ook dat het aangehouden tweetal een tas had weggegooid. Uiteindelijk werd met een speurhond de tas gevonden, waarin 13.500 euro zat. De politie onderzoekt waar het geld vandaan komt en of het legaal of crimineel verdiend geld is en wat de rol van de twee mannen daarbij is. De politie prijst het werk van de burgers die met hun oplettendheid de helpende hand boden.

