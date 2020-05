Iron Maiden komt toch weer naar GelreDome

Iron Maiden zou eigenlijk optreden aan de vooravond van Bospop in Weert. Dat evenement in juli is echter afgelast vanwege de coronamaatregelen. De kaarten blijven geldig voor het optreden in GelreDome.

Voorlopig geen grote evenementen

Of het concert volgend jaar in Arnhem doorgaat, is overigens ook niet helemaal zeker. Pas als er een vaccin tegen het coronavirus is, kunnen grote evenementen weer worden gehouden. Dat kan volgens het kabinet zomaar nog langer dan een jaar duren.

Zie ook: Grote evenementen mogen pas weer als er een coronavaccin is

Het is niet voor het eerst dat Iron Maiden in Arnhem optreedt. Zo stond de band in 2017 en 2018 ook al in GelreDome. De Britse band staat bekend om zijn gigantische producties, vol lichtshows en vuurwerk.

Zie ook: Concert Iron Maiden in GelreDome: NS zet extra treinen in