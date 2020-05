Rij-instructeurs Duiven gaan met mondkapjes werken

Rijinstructeurs kunnen vanaf maandag weer les gaan geven. Het nieuws dat de rijscholen weer aan de bak kunnen kwam woensdagavond als een verrassing, maar de blijdschap is groot. Ook Hans Kroon, eigenaar van De Kinkelder Rijopleiding in Duiven, is blij weer aan het werk te kunnen gaan.

'Ik had het niet verwacht', zegt Hans Kroon, 'ik dacht dat we misschien pas volgende maand weer een beetje zouden kunnen gaan opstarten, maar we mogen maandag al weer beginnen'. De drie generaties die in het familiebedrijf werken, zijn donderdagochtend meteen aan de slag gegaan om alles voor maandagochtend in orde te krijgen. 'De mondkapjes zijn besteld, evenals de handschoenen en de schoonmaakmiddelen. Want ook al mogen we weer beginnen, er zijn beperkingen'.

Mondkapjes

Rijscholen zijn niet verplicht met mondkapjes te werken, maar bij De Kinkelder kiezen ze er voor om dat wel te doen. 'Je mag zonder mondkapje werken, maar dan mag je geen airco gebruiken, je mag op dat moment de blower niet gebruiken, ramen moeten dicht blijven. Maar we gaan natuurlijk naar de zomer en dan wordt het wel een hele grote bakoven in de auto bij 25 of 30 graden'. Daarnaast moeten de rij-instructeurs aan elke leerling vragen of hij of zij niet ziek is. 'We zijn wel aan het kijken of we elektronische thermometers kunnen krijgen, dan kunnen we de temperatuur meten van iedereen', vertelt Hans.

Poetsen

Na elke les wordt de auto een half uur aan de kant gezet om van top tot teen schoongemaakt te worden. 'Dat houdt in dat alle knoppen en het stuur worden schoongemaakt, daar zijn we wel even mee bezig. Een half uur schoonmaken per leerling betekent wel dat we veel minder tijd hebben om les te geven. Hoe we alle 117 leerlingen toch kunnen inplannen, daar moeten we nog even goed over nadenken. We hopen nog extra personeel te vinden om de extra drukte weer op te vangen', zegt Kroon.