Ooievaarskuikens uit De Lutte maken het goed

Op zondag 26 april werd een dode ooievaar aangetroffen op een nest in De Lutte, Overijssel. Het bleek om een natuurlijke dood te gaan. Volgens Piet van Andel ging het om een hartstilstand. In het nest zaten vijf eieren, waarvan vier het hebben overleefd en nu worden grootgebracht in de Ooievaarsopvang in Herwijnen.

Van Andel vertelt: 'De oudste is nu ruim tweeënhalve week oud en de anderen verschillen een paar dagen met de oudste.' Het is volgens Piet een enorm verschil met drie weken geleden. 'Ze groeien als kool. Ze eten drie keer per dag. En ze maken het gelukkig goed.'

Het ooievaarsdrama in De Lutte

Er overleden meer ooievaars in De Lutte. Even verderop werd een ooievaar doodgeschoten. En dat incident lijkt precies op dat van vorig jaar, toen werd er ook al een ooievaar uit het nest geschoten in De Lutte. De ooievaarsopvang Herwijnen heeft die kuikens ook grootgebracht. Overigens zaten er nu geen eieren in het nest van de doodgeschoten ooievaar, maar als dat wel het geval was, dan konden ze in ieder geval gewoon weer in Herwijnen terecht.

