Markt Winterswijk als proef op woensdag weer open

De gemeente Winterswijk is met de marktvereniging en de veiligheidsregio in gesprek over de manier waarop de markt in aangepaste vorm weer open kan. In eerste instantie zal dat alleen op de woensdag zijn. Als dat goed gaat, kan de markt op zaterdag ook weer open. Voorwaarde is dat de marktvereniging voldoende maatregelen neemt om verspreiding van het coronavirus te voorkomen en het niet te druk wordt op de markt, aldus burgemeester Bengevoord.

De markt is sinds 19 maart gesloten. Marktkooplieden lieten deze week per brief weten dat ze de sluiting aanvankelijk goed konden begrijpen, maar nu de markten in alle omliggende gemeenten weer open zijn en er toch sprake is van versoepeling, raakt dat begrip een beetje op.

De marktkooplieden verwijzen naar het feit dat de markt van Enschede al na een week weer open ging. Terwijl daar dezelfde argumenten werden gehanteerd als in Winterswijk, namelijk het via een tijdelijke sluiting afremmen van grote aantallen bezoekers, met name uit Duitsland.