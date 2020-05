Hattemer publiceert website over Canadees Regiment

Hattemer Edwin van der Wolf heeft deze week de website www.csri.nl online gezet. Op deze website is in zowel de Nederlandse als Engelse taal informatie te vinden over the Canadian Scottish Regiment uit Victoria British Columbia. Manschappen van dit regiment bevrijdde de stad Hattem 75 jaar geleden.

Op de zeer uitgebreide en verzorgde website zijn de levensverhalen van alle 394 gesneuvelde en overleden manschappen van het regiment te lezen. Ook is informatie te vinden over de begraafplaatsen waar manschappen zijn begraven in Frankrijk, Engeland, België en Nederland. Edwin van der Wolf heeft deze informatie voor een groot deel zelf verzameld.

Foto: www.CSRi.nl

Verder is op deze website te vinden welke route het regiment heeft afgelegd en op welke plaatsen er monumenten en plaquettes zijn te vinden. Zo is er in Hattem een herinneringsplaquette naast de Dijkpoort. Deze plaquette is in 2005 onthuld ter gelegenheid van de 60-jarige bevrijding.

Verhalen van opa

Edwin van der Wolf is al jaren gefascineerd door the Canadian Scottish regiment. Edwin groeide als kind op in Deventer en woont tegenwoordig in Hattem. Beide steden zijn door het regiment bevrijd. Door de verhalen die Edwins opa over de bevrijding van Deventer vertelde is zijn fascinatie ontstaan. Hij vindt het belangrijk dat nabestaanden van het regiment informatie kunnen vinden en ook dat de Nederlandse jongeren bekend zijn met deze geschiedenis.

Waardering

Edwin is sinds 2011 als vrijwilliger werkzaam als baliemedewerker, gids en researcher bij het Informatiecentrum Canadese Begraafplaats Holten. Als waardering voor zijn inzet heeft hij in 2018, als enige Europeaan ooit, the Jack Fawcett Award onderscheiding ontvangen en in juli 2019 kreeg hij uit handen van de Canadese ambassadeur in Den Haag Mrs. Sabine Nölke the Sovereign’s Medal for Volunteers uitgereikt voor zijn algemene researchwerk in Holten.