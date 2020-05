Nijmeegse studenten blokken voorlopig nog thuis

'I feel lost sometimes.' Sila is een van de buitenlandse studenten van de Radboud Universiteit . Ze komt uit Turkije. Vlak voor de coronacrisis kwam ze naar Nederland om hier haar studie psychologie voort te zetten. Ze koos er bewust voor om hier te blijven en niet terug te gaan. Maar het studeren op zo’n afstand van huis en alles doen vanachter je laptop, het valt haar soms zwaar.

Er zijn meer studenten zoals Sila. Zij zit nu met nog vijf andere studenten in dezelfde flat, maar de meesten zijn naar huis gegaan. Veel Nederlandse studenten zijn weer bij hun ouders ingetrokken en veel buitenlandse studenten moesten van hun universiteit terug of hebben zelf besloten om terug te gaan naar hun land.

Shadi is een Nederlandse student Taalwetenschappen die normaal gesproken op kamers in Nijmegen woont, maar nu toch weer terug is gegaan naar haar ouders in Brabant. 'Mijn moeder maakte zich zorgen en er is nu ook niet zoveel meer te doen op de campus en in het centrum van Nijmegen.'

Hoe kun je nu studeren?

De universiteiten zijn gesloten, maar de colleges gaan gewoon door. Voor veel studenten blijkt thuis studeren wel een uitdaging. Er zijn vooraf opgenomen colleges, maar ook virtuele colleges. Daar kunnen studenten in ieder geval live vragen stellen aan hun docent. 'Je kunt natuurlijk ook wel mailen of bellen', zegt Shadi. Maar voldoende is dat niet. Sila laat weten: 'Het positieve is dat ik nu lessen kan volgen in mijn eigen tijd, maar het is veel saaier en het kost moeite om mezelf te motiveren om aan de slag te gaan.'

Volgens zowel Shadi als Sila leer je veel van elkaar en juist dat is een essentieel onderdeel van studeren. Shadi: 'Onderwijs gaat over meer dan alleen de stof leren. Je hebt je medestudenten ook echt nodig. Je kunt veel leren van hoe zij dingen oppakken.'

Geen studievertraging

Tentamens worden soms mondeling afgenomen via beeldbellen, maar de meeste tentamens zijn verplaatst naar een later moment. Er zijn ook studenten die hebben gekozen om eerst aan hun afstudeeronderzoek te gaan werken in deze periode.

Er wordt veel gedaan om studievertraging te voorkomen en daar zijn de studenten dankbaar voor. Via een Buddybox kunnen internationale studenten in contact blijven met anderen studenten en bijvoorbeeld de studentenkerk zorgt voor steun op afstand. Volgens Pastor Hacking is het voor zowel studenten als docenten in deze tijd een uitdaging. 'De druk bij docenten is erg hoog geworden. Sommig docenten moeten soms erg veel tentamens via beeldbellen afnemen. Ook voor studenten is dit lastig, omdat ze direct antwoord moeten hebben op de vraag en er altijd iemand is die toekijkt.'

Einde in zicht

Vermoedelijk gaan de universiteiten pas na de zomer weer open. Tot die tijd blijft er onderwijs op afstand bestaan en wordt er naar alternatieven gezocht voor tentamens. Voor Sila uit Turkije maakt dat niet meer uit. 'Ik hoop half juni weer naar huis te kunnen. Het ligt eraan of er dan alweer vluchten die kant op gaan.'