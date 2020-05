De Graafschap: 'KNVB adviseerde ons naar de rechter te stappen'

De Graafschap gelooft nog altijd heilig in de eredivisie. 'We zijn bijzonder vastberaden ons doel te halen', zegt directeur Hans Martijn Ostendorp een dag voor het kort geding tegen de KNVB in Utrecht.

Het gevoel van onrecht is er nog altijd in het kamp van De Graafschap. Twee weken na de dramatische uitspraak voor de club uit Doetinchem dat de promotieregeling niet wordt toegepast, tonen de superboeren zich net als Cambuur uiterst strijdvaardig. Beide ploegen stonden ruim bovenaan in de eerste divisie en kregen na het beëindigen van de competitie sterke signalen dat ze naar de eredivisie mochten.

De chaotische gang van zaken rond het besluit en het feit dat een flinke meerderheid van de clubs voor promotie hadden gestemd, versterkte de woede nog eens extra. Vrijdag is het kort geding waarin De Graafschap hoopt de rechtbank te overtuigen van het ongelijk van de KNVB.

Vastberaden

Opgeven is geen optie op De Vijverberg. 'We zijn nu vooral vastberaden', zegt directeur Hans Martijn Ostendorp. 'Eerst was er vooral de emotie, maar we begrijpen het nog altijd niet. Ik heb vertrouwen in een goede afloop van het kort geding.'

Jan Smit

Na de uitspraak van de KNVB zocht Ostendorp meerdere malen contact met KNVB-directeur Eric Gudde. Met de nodige pijn en moeite kwam er een kort gesprek tot stand. 'Wat wij vooral te horen kregen was dat we maar naar de rechter moesten gaan', vertelt een verbaasde Ostendorp donderdag bij stadion De Vijverberg. Ook voorzitter Jan Smit van de KNVB sprak Ostendorp telefonisch. 'Die herhaalde die woorden van Gudde. Hij zei dat ie er verder ook niets aan kon doen.'

De Graafschap gaat nog altijd uit van de eredivisie. Ook trainer Mike Snoei gaat daar vol in mee. 'Ik heb nog heel weinig trek om toe te geven. We zijn bezig met de eredivisie. En dat merk ik ook bij Cambuur, die bijna vrienden van me geworden zijn omdat ik ze veel spreek. En natuurlijk ben je verplicht met een schuin oog naar dat andere scenario te kijken, maar nu nog niet.'