Ondernemers over versoepeling maatregelen: blijdschap bij de één, teleurstelling en onbegrip bij de ander

De Kapper Haarmode

Wilfred van den Brink, onder andere eigenaar van De Kapper Haarmode in Nunspeet: 'We zijn blij dat we weer open mogen gaan. Het is immers zo dat elke week dat je dicht bent, je wel inlevert qua financiën. Om de achterstand weg te werken hebben we besloten de salon langer en vaker open te doen, ook in de avonden. Alles gaat op afspraak en we volgen de richtlijnen van het RIVM. Klanten hoeven zich geen zorgen te maken over prijsverhogingen voor knippen en kleuren. Daar bereiken we niets mee. Zoals we het nu voor ons zien kunnen we met twee kapsters aan het werk, die beiden een klant bedienen en daarbij willen we een wachtruimte creëren buiten.'

Figaro Haarmode

Een voorzichtige kreet van blijdschap bij Jenette Rutgers van Figaro Haarmode: 'Zeker zijn we blij, maar toch heerst er een dubbel gevoel. Er zijn wel veel corona-gevallen in Nunspeet, wat als het oploopt? We gaan er niet vanuit en volgen de regels. Gelukkig hebben we een grote salon en meiden die er de schouders onder willen zetten. Het is nu een kwestie van de klanten heel goed inplannen zodat iedereen gezond kan blijven en wij veilig ons werk kunnen doen.'

Restaurant Fat Alice

Edo en Yvonne Steinhauer van restaurant Fat Alice in Nunspeet geven aan te staan popelen om vanaf 1 juni weer gasten te mogen verwelkomen. 'We zijn blij met het groene licht dat we hebben gekregen. Uiteraard hopen we dat er meer versoepelingen worden doorgevoerd op 1 juli, voor het zomerseizoen.' De richtlijnen worden gevolgd, zo is het verzoek om handen te desinfecteren bij binnenkomst, wordt er anderhalve meter afstand tussen de tafels gehouden en komt er een serveertafel waar gasten zelf hun drankje en eten kunnen ophalen. De komende weken worden gebruikt om alles verder uit te werken.

The Novice in Vierhouten

Horeca-ondernemers Gerwin Kuiper en Jeanet van Rijssen (The Novice in Vierhouten) zijn blij met de versoepeling maar zien nog wel praktische problemen. 'Er is nog zoveel onduidelijk en er heerst veel onbegrip. Tweede Pinksterdag zouden we binnen dertig personen mogen bedienen, maar hier gaat het personeel vanaf. Mensen zijn vrij, willen graag uit eten en genieten en komen dus massaal naar de horecagelegenheden toe. Als we voor onszelf spreken dan zou het er al snel op neer komen dat we mensen moeten teleurstellen. Stel dat het weer mooi is dan kunnen we buiten werken, maar zodra het weer omslaat dan mogen we deze gasten niet binnen opvangen. Bij ons draait het voor een groot deel ook om de beleving. Dus we hebben al veel personeel nodig, waardoor het aantal gasten dat je binnen kan laten plaatsnemen afneemt. Al met al zijn er zoveel praktische problemen nog en is veel niet bekend. We hopen dat deze signalen, die ook bij andere ondernemers spelen, opgepikt worden en dat er snel meer duidelijkheid volgt waardoor we een mooi plan neer kunnen zetten in deze situatie.'

Cheap-Fit-Fitness

De sportscholen kregen een domper te verwerken nu duidelijk is geworden dat zij pas vanaf 1 september de deuren weer open mogen gooien. Bert Wagt, eigenaar van Cheap-Fit-Fitness is allerminst blij met de maatregelen. 'Het is niet goed en het is ook niet te verklaren. Beweging is juist goed voor mensen en met de juiste maatregelen is het ook goed te realiseren. Wij hadden al maatregelen genomen, en zelfs een heel reserveringssysteem laten maken in de hoop eind mei/begin juni open te gaan. Onze wens was dat we dan wellicht met dertig mensen per uur in de sportschool bezig konden zijn. Nu dat vooralsnog geen optie is kunnen we niets anders zeggen dan dat we teleurgesteld zijn. Leden zeggen massaal hun abonnement op, ook vanwege de verlenging of omdat ze bang zijn dat sporten in de sportschool straks niet meer veilig is.' Wagt wil benadrukken dat brancheorganisatie NL Actief druk bezig is om de belangen van fitnesscentra te behartigen en zij kaarten de huidige situatie met de voorkomende problemen aan bij de minister. De hoop blijft bestaan dat de sportscholen toch eerder dan 1 september open kunnen gaan.

Pedicurepraktijk De Bergakker

Voor medisch pedicure Wilma Fidder (Pedicurepraktijk De Bergakker) kwam de versoepeling onverwachts. 'Ik kreeg in de loop van de dag al wat appjes van klanten over het uitgelekte nieuws, dus zat ik ’s avonds startklaar voor de persconferentie. Ik was zelf uitgegaan van 20 mei, dus dat we eerder open kunnen is een meevaller. Mijn werk vraagt toch best veel aanpassingen. Provoet, de branchevereniging waar ik lid van ben, heeft een heel protocol opgesteld zodat we zo veilig mogelijk kunnen werken. De anderhalve meter is voor ons niet haalbaar, dus beschermen we ons nu constant met mondkapjes en handschoenen. Normaal gesproken wordt er in de praktijk al hygiënisch gewerkt maar daar komt nu nog meer nadruk op. Werden eerder de behandelmaterialen gedesinfecteerd, nu ook de behandelstoel en verdere oppervlakten die zijn aangeraakt zoals deurklinken en dergelijke. Ook moet er na elke behandeling een kwartier gelucht worden en is het beter dat cliënten elkaar niet tegenkomen in de wachtruimte mits de anderhalve meter gewaarborgd kan worden. Ook een bijkomend probleem zijn de flink gestegen prijzen voor de beschermingsmiddelen waar je nu mee geconfronteerd wordt. De prijzen van alleen al de mondkapjes zijn gemiddeld acht keer zo hoog als normaal en gemiddeld neemt een behandeling ook veel meer tijd in beslag door alle extra handelingen die uitgevoerd moeten worden. Daardoor denk ik dat veel mensen geconfronteerd gaan worden met hogere prijzen bij de pedicures. Ikzelf zal ook omhoog gaan met mijn tarieven. Nu is het zo snel mogelijk een planning maken en weer aan de slag.'

i-Wellness & i-Beauty

Masseuse Esther Joustra (i-Wellness & i-Beauty) merkt dat er zeker nu met alle stress meer behoefte is aan ontspanning. 'We gaan extra zorgen voor mensen uit deze regio die in de zorg werken, maar ook voor bijvoorbeeld de politieagent en de brandweerman. Hygiëne staat heel hoog in mijn salon, dus daar verandert niets in. Als extra maatregel desinfecteren wij de handen van de cliënt en van onszelf voordat we gaan masseren. De afgelopen weken hebben we gebruikt om nieuwe massagearrangementen te ontwikkelen. We staan dan ook startklaar om iedereen weer een moment van rust en ontspanning te geven.'

Fysiotherapie Van der Meijden

Voor Patrick van der Meijden (Fysiotherapie Van der Meijden) is er sinds de versoepeling van 30 april nog weinig veranderd. 'Wij kregen vorige week donderdag bericht dat we wat meer mochten gaan doen. De reguliere zorg staat nog stil, dus we hopen dat we daar op korte termijn mee aan de slag kunnen. Het wachten is op nader bericht van brancheorganisatie KNGF. Vooralsnog wordt alleen noodzakelijke (acute) zorg behandeld en gaan de online-behandelingen door. Wanneer de reguliere zorg hervat wordt en een patiënt geen klachten heeft en de fysiotherapeut ook niet, worden er geen beschermingsmiddelen gebruikt. Wanneer iemand wel een risico vormt, dan doen we in ieder geval mondkapjes voor en dragen we handschoenen. Uiteraard voorzien we iedereen van alle hygiënische middelen.'