Stadsfeest Doetinchem door in aangepaste vorm

Het Stadsfeest trok afgelopen editie duizenden bezoekers naar het centrum:

'We vonden het te makkelijk om de handdoek in de ring te gooien', aldus interim-voorzitter Albert Ketz. 'Er is nog geen jaar geweest dat er geen stadsfeest was, dus ook in 2020 willen we dat voorkomen.' Ketz geeft wel aan dat het feest anders zal zijn dan voorgaande jaren: 'Het stadsfeest is van oorsprong een muziekfeest en daarom zullen de optredens van artiesten live gestreamd worden vanuit een studio naar beeldschermen op het plein. Zodat we aan de eisen van de anderhalvemetersamenleving kunnen voldoen. Het zal ook een zittend feest worden, omdat het niet de bedoeling is dat de mensen naar de bar lopen voor een drankje, maar dat ze bediend zullen worden aan tafels.' Ketz hoopt ook dat de gemeente Doetinchem horeca-ondernemers zal toestaan om hun terrassen te vergrootten, om zo meer mensen van het feest te laten genieten.



De interim-voorzitter zet tijdens het onthullen van de plannen voor de organisatie wel direct een belangrijke kanttekening: 'We moeten eerst afwachten of we daadwerkelijk wel een feest mogen organiseren. Het feest is in het eerste weekend nadat het kabinet verwacht dat er weer evenementen georganiseerd mogen worden. Maar we hebben van de gemeente een eerste, positieve indicatie ontvangen en zijn daardoor hoopvol dat het door kan gaan.' Qua invulling van artiesten kon Katz nog niet veel zeggen, maar wel wilde de interim-voorzitter een tipje van de sluier oplichten: 'Als afsluiter hebben we op zondagavond Boh Foi Toch. Voor de rest kijken we vooral naar lokale artiesten.'