Steve L'Homme: 'Het coronavirus verklaar je kinderen met een verhaal'

Het verhaal gaat over een wijze uil, die merkt dat z'n vriendinnetje Kim somber uit het raam staat te staren. Hij vraagt wat haar scheelt en het blijkt dat ze de eerste dagen van de Lockdown wel prima vond, dat ze niet naar school hoefde. 'Maar na een paar dagen vond ze het maar heel saai en heel stom,' vertelt Steve. 'De uil legt Kim dan uit waarom we moeten oppassen voor het virus en waarom we bepaalde dingen niet meer mogen doen.'

Iedereen moet dit kunnen lezen

Het verhaal is geïllustreerd met tekeningen. Ze sluiten naadloos aan bij de belevingswereld van de kinderen. Dialoogje is gratis digitaal te downloaden via de website van Steve: Stevel'homme.nl. 'Het is gratis omdat ik vind dat iedereen dit moet kunnen lezen, zeker in deze tijd waarin sommige mensen door de coronacrisis misschien wat minder te besteden hebben.'

Luister hier naar het interview met de Apeldoornse schrijver



Het verhaal is een succes. Het is honderden keren gedownload. 'Ik heb de mensen gevraagd het te delen met hun vrienden en familie als ze het eenmaal hebben. Zo is het zeker duizenden keren verspreid, ' aldus de schrijver. De reacties op het verhaal zijn overweldigend, zegt Steve: 'Ook uit het ziekenhuis. En mensen uit de zorg schreven mij, wow wat is het compleet. Lees dit voor aan je kinderen het maakt een mooie vertaalslag naar de kinderen toe.'

Blij om zo een steentje bij te dragen

Steve L'Homme is blij dat zijn kinderverhaal over de coronacrisis zo enthousiast ontvangen is: 'Het maakt mij blij dat ik op deze manier mijn steentje kan bijdragen en ook de ouders een hart onder de riem kan steken.'