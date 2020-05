GLD doc - Egyptische held leeft zijn Olympische droom in Velp

Kort voordat IOC-voorzitter Bach wereldkundig maakte: "We moeten de Spelen uitstellen naar 2021', was Omroep Gelderland nog op bezoek in Velp bij de Egyptische springruiter Karim El Zoghby. Karim groeide op in Caïro vlakbij een renbaan. Hij was bezeten van paarden, maar een toekomst in de dure paardensport leek voor hem niet weggelegd. Ondanks waarschuwingen van familieleden verhuisde hij op zijn dertiende naar Engeland om zijn droom te verwezenlijken. De eerste jaren in Europa waren allesbehalve makkelijk voor de nog jonge Karim. Na vele omzwervingen kwam hij terecht in het Gelderse Velp, waar hij nu al jarenlang zijn droom leeft. Dat kleine jongetje met een droom is uitgegroeid tot een grote held in Egypte. Door zijn enorme wilskracht prijkt zijn foto's daar op bussen en billboards.

El Zoghby deed al drie keer mee aan de Olympische Spelen. Hij gooide door allerlei omstandigheden nog nooit hoge ogen, maar in Tokyo moest alles op zijn plek vallen. Voor het eerst zou hij gaan met door hem grootgebrachte paarden en voor het eerst zou hij er niet alleen voor staan. Zijn vaderland Egypte kwalificeerde zich namelijk met een springteam voor de Olympische Spelen. De laatste keer dat dat lukte was in 1960.

Dat de Olympische Spelen uitgesteld zouden worden, zag de springruiter uit Velp wel aankomen. Naar het coronavirus kijkt hij als een wedstrijd, verliezen en weer opstaan. 'We moeten nu allemaal leven als een topsporter'.

De documentaire Egyptische held leeft zijn Olympische droom in Velp wordt op dinsdag 12 mei om 17.20 uur uitgezonden op TV Gelderland (daarna ieder uur herhaald).