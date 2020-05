Marktplein in Wijchen wordt mogelijk één groot terras

De Wijchense CDA-fractie stelde eerder deze week schriftelijke vragen over de heropening van de horeca. 'Het zou geweldig zijn als we het hele marktplein beschikbaar kunnen stellen aan alle horeca-ondernemers die daar zitten', vindt Björn Derksen, fractievoorzitter van het CDA. 'Dan kan iedereen weer veilig een terrasje pakken in Wijchen.'

Hij stelt voor dat de gemeente vergunningen uitdeelt, waarmee restaurants en cafés hun terras tijdelijk uit kunnen breiden. Normaal gesproken moeten horecazaken daar precariobelasting voor betalen, maar Derksen hoopt dat er nu een uitzondering kan worden gemaakt.

'Burger draait op voor de kosten'

‘Als gemeente werken we met man en macht om voor 1 juni met een mooi plan te komen, zodat onze ondernemers weer aan de slag kunnen. Alle mogelijkheden worden nu onderzocht’, reageert wethouder Nick Derks. Het marktplein omtoveren tot terras, is volgens hem geen slecht idee.

'We zijn er nog niet uit hoe we die precariobelasting gaan regelen, daar moeten we nog even goed over nadenken. Als de horeca die namelijk niet zelf betaalt, draait de burger op voor de kosten.’

Hij verwacht dat het gemeentebestuur volgende week dinsdag een definitief besluit kan nemen.