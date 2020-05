Deze Nijmegenaar krijgt 300 miljoen euro los voor fietspaden in heel Parijs

Stein van Oosteren uit Nijmegen heeft het voor elkaar gekregen dat de Franse overheid 300 miljoen euro heeft uitgetrokken voor het aanleggen van fietspaden in Parijs. 'Ik ben ontzettend trots en gelukkig dat dit gelukt is.'

Van Oosteren woont al zo'n 20 jaar in Parijs en wilde zich nuttig maken voor de maatschappij daar. 'Ik ga daar elke dag op de fiets naar het werk en het viel mij op hoe weinig fietsers daar zijn. Ik ben toen in de lokale politiek actief geworden, want ik wilde meer fietsers op de weg krijgen.'

'Daarop heb ik besloten een fietsvereniging op te richten. Daarna heb ik in 2018 alle fietsverenigingen van Parijs bij elkaar gebracht en zo werden we een vereniging die op regionaal niveau actief is. Dat houdt in dat we nu in de hele regio Parijs met zo'n 12 miljoen inwoners bezig zijn', vertelt Van Oosteren enthousiast.

En voor die 12 miljoen inwoners wilde hij een goed fietsnetwerk maken. 'We hebben daarom een kaart gemaakt en die bij politici aangeboden. Die hebben er nu voor gezorgd dat dit plan daadwerkelijk uitgevoerd wordt.'

Waarom fietsen er zo weinig Fransen?

Maar waarom fietsen er dan zo weinig Fransen? 'Niet omdat het levensgevaarlijk is hoor. In 20 jaar tijd ben ik pas één keer uitgegleden. Dat kwam omdat het glad was. Nee, in de stad rijden ze ook relatief zacht. Maar de 60 procent die aangeeft wel te willen fietsen gaat niet omdat er geen fietspaden zijn. Voor ons als Nederlanders is dat fietsen niet zo erg zonder fietspaden, maar als je het niet gewend bent zijn fietspaden heel fijn.'

Fransen voelen zich dus veiliger met fietspaden, maar ook de coronacrisis en de drukke Parijse wegen zijn een reden voor meer fietspaden. 'Door het coronavirus is het OV namelijk niet meer voor iedereen beschikbaar. Ook zijn op de autowegen altijd files, ze kunnen dus eigenlijk niet meer om de fiets heen', stelt Van Oosteren.

Historisch

Het is nog niet heel erg duidelijk wanneer de fietspaden er moeten liggen, maar er is nu al beweging te zien in Parijs. 'Ze zijn nu al bezig met het neerleggen van tijdelijke fietspaden. Dat maakt het zo bijzonder. Ze pakken banen van autowegen af, maken gele lijnen en zetten pionnen neer. Het is echt historisch wat hier plaatsvindt.'

Luister hier naar het gesprek met Van Oosteren op Radio Gelderland.