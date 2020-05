Van raadszaal naar trouwzaal: ambtenaar vraagt wethouder ten huwelijk

'Ik heb “Ja” gezegd. Tijd om te gaan leven met mijn liefste, mijn man', meldt de Edese wethouder op Twitter.

Vreugdenhil (CDA) heeft sinds oktober een relatie met een ambtenaar van de gemeente Ede. De relatie was toegestaan, maar Vreugdenhil vond het lastig in verband met haar taken als wethouder.

Sinds 2014 wethouder

Vreugdenhil was sinds 2014 wethouder. In de jaren ervoor was ze namens het CDA al raadslid in Ede. Ze had onder meer de onderwerpen economie, levendig centrum, het buitengebied en welzijn en wijkaanpak in haar portefeuille.

De CDA-wethouder vertrekt per 1 juni, wie haar gaat opvolgen, is nog niet bekend.

