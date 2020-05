Uitzendbureau Velp boos op FNV over arbeidsmigranten

De in totaal 51 arbeidsmigranten uit Oost-Europa werken voor het uitzendbedrijf Horizon, dat ook de huisvesting voor de arbeiders in Velp regelt. Afgelopen weekend werden 28 van hen in isolatie geplaatst omdat ze besmet waren met het coronavirus of verschijnselen daarvan hadden. Later werden nog eens drie personen in isolatie geplaatst.

Slaapkamer delen met vreemden

De FNV waarschuwde voor risico's van de huisvesting van arbeidsmigranten in Nederland. FNV-campagneleider Bart Plaatje sprak over toestanden waarbij arbeiders gedwongen een slaapkamer moeten delen met vreemden. Horizon zegt dat daar helemaal geen sprake is van in Velp. 'In dit specifieke geval gaat het overwegend om gezinnen en familieleden die met elkaar in de wooneenheden in Velp wonen', zo laat het bedrijf in een verklaring weten.

In Nederland verblijven jaarlijks 800.000 arbeidsmigranten. Zij werken onder meer in logistiek en in de vleesverwerkende industrie. Via Horizon werken er zo'n 8.000 mensen in ons land.

Onjuist

Het uitzendbureau is verrast door de uitlatingen en heeft naar eigen zeggen regelmatig overleg met de FNV en haar vertegenwoordigers in de Vleessector. 'Uiteraard is ons ook bekend dat er excessen voorkomen op het gebied van de huisvesting van arbeidsmigranten en alle lof voor de FNV dat zij voor dergelijke gevallen in de bres springen', laat Horizon weten. Maar dat er in Velp ook sprake zou zijn dergelijke excessen is volgens het bedrijf feitelijk onjuist.

Families

'In Velp wonen 22 koppels (44 mensen) die uiteraard zoals ieder ander koppel bij elkaar wonen. Van de overige zeven zijn er dri koppels die ook een kamer delen, te weten een moeder en zoon, twee vriendinnen en twee mannelijke familieleden. De laatste persoon heeft een eigen kamer. Niemand slaapt met meer dan twee personen op een kamer en de gehele populatie betreft eigenlijk een drietal families, dus veel van de stellen behoren tot dezelfde familie', aldus Horizon.

Vijf huizen

De 51 arbeidsmigranten wonen bij elkaar in een complex in Velp-Zuid in voormalige huurwoningen. Het gaat van 5 huizen die door middel van een flinke uitbouw met elkaar verbonden zijn.

Zie de onderstaande animatie over de woonsituatie in Velp



Raadsvragen VVD

De corona-uitbraak in Velp leidde deze week tot vragen in de gemeenteraad van Rheden, waar Velp onder valt. De VVD maakt zich zorgen over de veiligheidsrisico's. 'Wij zijn er al een tijdje mee bezig', vertelt fractievoorzitter Yola Hopmans. 'Welke voorwaarden moet je stellen aan kamerverhuur om het zo veilig mogelijk te houden. In alle opzichten. Dat geldt niet alleen bij arbeidsmigranten, maar voor alle woonvormen; studentenhuizen, begeleid wonen. Dat soort woonvormen waarbij veel mensen in één huis wonen.'

Kritisch

De VVD-fractie zegt bekend te zijn met de wijze waarop de besmette arbeidsmigranten in Velp gehuisvest zijn. De fractie zet daar vraagtekens bij. 'Als je hard werkt en je wordt dan zo ondergebracht ... daar mag je wel kritisch naar kijken wat ons betreft.'

De fractie ziet een rol weggelegd voor gemeente. 'Dat we kunnen kijken naar voorwaarden voor vergunningen. Het is misschien niet meer van deze tijd. Vandaar dat we er goed naar moeten kijken of we dit soort woonvormen wel willen op deze manier, of dat het echt anders moet.'