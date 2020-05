Binnenstad van Tiel op slot voor autoverkeer

De binnenstad van Tiel gaat op slot voor autoverkeer. Dat is tenminste het voorstel waar wethouder Frank Groen mee komt. Met een paal aan het begin van de Westluidensestraat worden de drie doorgaande routes in het centrum grotendeels afgesloten.

Het huidige plan voor een autoluwe binnenstad komt voort uit inloopbijeenkomsten met bewoners en ondernemers in het centrum die eind vorig jaar zijn gehouden. Doelstelling is om, naast de zogenoemde promenade die al afgesloten is, ook dit deel van de binnenstad aantrekkelijker te maken voor fietsers, wandelaars en de bewoners.

Met name de bewoners zijn hier voorstander van. Zij hebben last van het verkeer en asociaal rij- en parkeergedrag. Het voorstel is nu om een beweegbare paal te plaatsen aan het begin van de Westluidensestraat bij Zinder. Zo worden de Westluidensestraat, de Sint Agnietenstraat, de Koornmarkt en de Ambtmanstraat, de Damstraat, de Vleesstraat en de Gasthuisstraat afgesloten. Alleen mensen met een parkeervergunning en aangemelde bezoekers kunnen er nog in. (Zie afbeelding onderaan)

Verzachtende maatregelen

Het is wel de bedoeling om aan de andere kant van de stad het Hoogeinde juist toegankelijk te maken voor auto's en hier ook wat parkeerruimte te maken voor korte winkelbezoeken. Voor het overige zijn bezoekers van de winkelstad aangewezen op de parkeerterreinen en een aantal losse plaatsen die er al zijn aan de rand van het centrum.

Net als bij de huidige promenade is het de bedoeling dat er een venstertijd komt waarop het gebied wel toegankelijk is, bijvoorbeeld voor de leveranciers van de binnenstad. Het is nog niet duidelijk welke periode dit moet worden. Op de promenade is dit in de ochtenduren.

Dorpsachtige toegangsroute

Wat een belangrijke rol speelt in het voorstel is de wens om de Westluidensestraat beter in te richten als toegangsroute voor de binnenstad. De straat verbindt de nieuwe parkeergarage onder Zinder met het centrum. Het zou 'dorpsachtig' moeten worden met veel groen, veel ruimte voor wandelaars en weinig auto's. Dat geldt ook voor de Vlees- en Gasthuisstraat.

Met een nieuwe inrichting van het pleintje aan de Koornmarkt moet de Ambtmanstraat meer de doorgaande route worden voor (brom)-fietsers en de auto's die er nog komen.

Ondernemers steunen het plan

Het college van burgemeester en wethouders heeft al ingestemd met het plan. Ook binnenstadsmanager Gert-Jan van Ingen en winkeliersvereniging Hart van Tiel staan er achter. Hoewel zij doorgaans de auto's het liefst zo dicht mogelijk bij hun zaak halen, schaart een groot deel van de binnenstadondernemers zich achter de plannen.

De autoluwe binnenstad wordt binnenkort in de commissie Ruimte besproken Naar verwachting beslist de gemeenteraad er dan op 27 mei over. Enige haast is geboden omdat de gemeente de herinrichting gelijktijdig wil laten plaatsvinden met het vervangen van het riool in deze straten. Dat gaat volgend jaar gebeuren.

Het plan voor de afsluiting in groen, bruin de huidige promenade. Bron: Gemeente Tiel.