Een uniek kijkje in een verpleeghuis in coronatijd, bekijk onze nieuwste vlog

Ze heeft het zwaar, de 81-jarige bewoner van het verpleeghuis. Ze mist het enorm om naar buiten te gaan. Mevrouw Luimes is een echt buitenmens. Dat ze het contact met haar familie op afstand moet onderhouden, daar kan ze mee leven, maar dat ze niet even de deur uit mag, daar heeft ze het moeilijk mee.

‘Of je in de speeltuin kwam’

Ze geniet dan ook enorm als ze in ieder geval wel weer van haar kamer mag. Omdat er op dit moment geen verdenking van corona is werden de maatregelen die ingesteld zijn na een paar besmettingen weer versoepeld. Bewoners kunnen elkaar ontmoeten (op afstand) in nieuw ingerichte kleinschalige woonkamers. ‘Of je in de speeltuin kwam’, omschrijft ze haar eerste ontmoeting na zo’n twee maanden met twee medebewoners.

'Ik vind dit nog erger als oorlog'

Bevrijdingsdag is dit jaar een vreemde dag voor de bewoners. Een deel van hen heeft de oorlog meegemaakt. ‘Ik vind dit nog erger als oorlog’, zegt Luimes. 'Nu zit ik continu vast en dat was toen niet. Ik voel me heel erg opgesloten, het is net alsof het hoe langer hoe zwaarder wordt.'

Het niet naar buiten mogen en ook wel de angst zijn vergelijkbaar met de oorlog volgens haar. Ook al is de angst voor geweld natuurlijk heel anders dan de angst voor een virus. Desondanks wappert de vlag voor het verpleeghuis en wordt er muziek gemaakt voor de bewoners, die vanuit hun kamers of vanaf de balkons kunnen genieten van dit initiatief.