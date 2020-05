'Begraven wordt te duur', angst voor verlies van historie

Waar de verlenging van een recht voor een graf voor twee volwassen overledenen in 2019 nog 496 euro kostte, is dat volgens de nieuwste regels 900 euro. Die verhoging is het gevolg van het gemeentebesluit om het begraven kostendekkend te maken.

'Slecht idee'

Het verhogen van de zogenoemde grafleges is volgens de Historische Vereniging Oud-Bennekom een slecht idee. 'Wat een begraafplaats zo interessant maakt is dat je hele generaties terug kunt vinden', zegt Dolf van Kampen van de begraafplaatscommissie. Maar precies die historie dreigt straks te verdwijnen omdat het betalen van een graf voor familieleden te duur wordt, is de vrees.

Bovendien is hij bang dat mensen in de toekomst - vanwege de prijsverhoging - minder voor begraven kiezen. 'Kinderen worden opgezadeld met een grote last.'

Deel teruggedraaid na onrust

Er ontstond nogal wat ophef over deze forse verhoging, vooral omdat die plots kwam. Die verhoging bleek veel hoger dan de gemeente eerder in een brief aan inwoners gecommuniceerd had. Het ging niet om 'enkele tientjes', maar honderden euro's.

Verantwoordelijk wethouder Lex Hoefsloot (GroenLinks) bood zijn excuses aan en draait de verhoging voor dit jaar grotendeels terug. Iedereen die in 2020 een graf kan verlengen is benaderd. Mensen die zich voor 1 maart gemeld hebben, betalen alsnog het lagere tarief van 2019. De gemeenteraad ging hier afgelopen donderdag mee akkoord.

Kosten begraven 2021 opnieuw bekeken

Vooralsnog blijft een verhoging van de tarieven voor grafrechten voor 2021 wel staan.

Het gemeentebestuur en de raad gaan de tarieven wel opnieuw tegen het licht houden. Er liggen verschillende scenario's op tafel, meldde de wethouder enkele weken terug. Welke, en of het schrappen van de verhoging ook een mogelijkheid is, kan zijn woordvoerder nog niet zeggen.

Van Kampen drukt de bestuurders op het hart om de tarieven terug te draaien of nauwelijks te verhogen ten opzichte van 2019. Dinsdag komt het gemeentebestuur naar verwachting met een nieuw plan voor de kosten van begraven. Eind mei wordt er in de gemeenteraad over gesproken.

