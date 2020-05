'Reserveren voor een biertje, ik zie het nog niet snel gebeuren'

'We mogen weer buiten spelen.' Dat is het goede nieuws voor de horeca. 'Maar we gaan op 20 of 30 procent van onze capaciteit zitten, dat overleef je niet zonder noodpakket.' De Gelderse horeca-ondernemers zijn blij dat ze vanaf 1 juni weer deels open mogen, maar er blijft ook angst over het voortbestaan van een hoop bedrijven.

Sander Wind is ondernemer in Arnhem en daarnaast ook voorzitter van de Gelderse afdeling van de Koninklijke Horeca Nederland. Hij keek woensdag met volle aandacht naar de persconferentie waarin premier Mark Rutte wat versoepelingen aankondigde rondom het coronavirus.

'We mogen blij zijn dat alle maatregelen van de afgelopen tijd hebben gewerkt zodat er nu versoepeling aankomt. We zijn dan ook blij dat we in juni weer wat mogen doen, we mogen weer buiten spelen. Zo mag het terras weer open (tafels moeten wel op 1,5 meter van elkaar, red.) en mogen er maximaal 30 personen naar binnen.'

'Gehoopt op meer'

In Doetinchem keek Luc Schatorjé, eigenaar van twee restaurants in het centrum ook mee naar premier Rutte. 'Ik had al even wat zenuwen voorafgaand aan de persconferentie. Omdat ze al een paar dagen geleden aankondigde dat ze iets konden versoepelen. Nu weet ik wat wel en niet kan. Maar ik had gehoopt op meer. Het is minder geworden. Gelukkig krijgen we nog wel een beetje ruimte buiten.'

Noodpakket

Sander Wind had ook op meer gehoopt. 'Reserveren voor een biertje straks? Ik zie het nog niet snel gebeuren, maar we moeten er toch naar toe. We moeten weer creatief zijn. Maar laten we ook voorop stellen dat een noodpakket voor de horeca noodzakelijk blijft. Je gaat op 20 à 30 procent van je capaciteit zitten. Dat overleef je niet als er geen noodpakket is.

En daar sluit Schatorjé zich bij aan. 'Voor ons als restaurants is dit nog lang niet genoeg. Maar ja, het is een begin.'

Luister hier naar een gesprek met Sander Wind.

Luister hier naar een gesprek met Luc Schatorjé.