Luc hunkert naar de opening, maar wil méér dan 30 mensen in zijn restaurant

Schatorje keek woensdagavond met 'een beetje zenuwen' naar de persconferentie van premier Mark Rutte en Hugo de Jonge. Die lieten daar weten dat de horeca op 1 juni weer open mag. Binnen mogen maximaal dertig mensen zijn, inclusief personeel. 'Gasten moeten reserveren en uiteraard geldt de anderhalve meter afstand', vertelde Rutte.

Verder moet er voorafgaand een controlegesprek plaatsvinden om in te schatten of iemand het coronavirus heeft. En op het terras moet iedereen aan een tafel zitten en anderhalve meter afstand van elkaar houden.

Eerste reserveringen al binnen

Gringo's was in maart al een bezorgservice gestart, om het hoofd in coronatijd boven water te houden. Dat restaurants weer open mogen, 'is een bericht waar we al langere tijd naar hunkerden', zegt de horeca-ondernemer. 'Maar ik had op meer gehoopt. Helaas is het minder geworden.'

Al voor de persconferentie van Rutte kwamen de eerste reserveringen binnen. 'Het is mooi om te zien dat mensen heel graag willen komen en dat ze aan ons denken. En wellicht ook aan zichzelf, want ze willen er natuurlijk op uit.'

'Veiliger dan in de supermarkt'

Liever had hij meer mensen in het restaurant willen verwelkomen. 'Dit is de veiligste zaak van de Achterhoek. Ik kan het hier zo opstellen dat je elkaar niet ziet. Het is gigantisch.'

'En dat is het wrange hieraan. Op de kleinere zaak hiernaast is de aanslag veel minder groot', vervolgt hij. 'Er wordt niet gekeken naar de ruimte en grootte. Het is jammer dat er geen maatwerk is. Ik denk dat ik hier een veiligere situatie kan creëren dan die we nu zien op straat of in de supermarkt.'

'Noodsituatie niet voorbij'

Ook Koninklijke Horeca Nederland (KHN) waarschuwt dat veel horecazaken nog lange tijd deels dicht moeten blijven. De kans op faillissementen en banenverlies in de sector is groot en aanvullende steunmaatregelen blijven daarom nodig, vindt de brancheorganisatie. De branche is daarover nog in gesprek met het kabinet.