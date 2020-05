Zoë (15) uit Zelhem is een kei in speechen, en won er zelfs een landelijke prijs mee

Ze is pas 15 jaar, maar Zoë Heeg uit Zelhem is nu al een begenadigd spreker. Ze is zelfs zó goed, dat ze deze week in de finale stond van de speechwedstrijd 'Op weg naar het Lagerhuis' van BNNVARA. En die won ze.

Zoë zit in het laatste jaar van het VMBO op het Metzo College in Doetinchem. Ieder jaar doet een team van haar school mee aan zowel de debatwedstrijd als de speechwedstrijd van BNNVARA. Zoë voelt zich prettiger bij het speechen dan bij het debatteren, want dan kan ze haar verhaal vertellen.

De jury riep Zoë uit tot winnaar van de speechwedstrijd. Ze vertelde wat woorden kunnen doen en hoe racisme pijn doet. Zo wist ze van iets negatiefs toch iets moois te maken. Afgelopen zondag wist ze al dat ze had gewonnen; dinsdag was de uitzending op televisie.

Bekijk hier de speech van Zoë. De tekst gaat daaronder verder.

De kracht van een speech zit 'm in het verhaal, zegt de Zelhemse. 'Een goede speech pakt iedereen. Dat is er eentje waarvan mensen zeggen: die zal ik niet snel vergeten', heeft Zoë geleerd. 'Ik denk dat je ervoor moet zorgen dat-ie een beetje afwijkt van de rest. Het maakt niet uit op welke manier. Mijn speech gaat over racisme en wat woorden met mensen kunnen doen.'

'Mijn verhaal zit er in'

Zoë heeft zelf meegemaakt hoe woorden haar kunnen raken. 'Er zijn veel opmerkingen gemaakt over mijn huidskleur, mijn persoonlijkheid en mijn haar. Dat doet pijn. En dat heb ik in mijn speech verwerkt. Eigenlijk is mijn hele speech op mijn leven gebaseerd, mijn echte verhaal zit er in. Het is echt. Ik kan het niet bewijzen, maar het is echt.'

Met haar winnende speech heeft Zoë een 'hele vette titel' in de wacht gesleept en een bokaal. 'Die bokaal staat nu op mijn kast, naast de vogelschietprijs en de kleine beker die ik kreeg als winnaar in Gelderland.'

Frank van Dijk sprak op Radio Gelderland met Zoë. Luister hier het gesprek terug: