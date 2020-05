Gelderse musea blij en opgelucht, maar: 'Zijn we straks nog wel hetzelfde museum?'

Directeur Lisette Pelsers van het Kröller-Müller Museum in Otterlo is blij dat ze straks weer mensen welkom mag heten. 'Ik had me voorbereid op slechter nieuws. De grote voorzichtigheid waar eerst sprake van was, is naar mijn idee relatief losgelaten. Ik ben daar blij mee.'

Het museum in het Nationaal Park De Hoge Veluwe werkt met een uitgebreid protocol. 'Er is een groot aantal voorwaarden verbonden aan de heropening', zegt Pelsers. 'Met name om het aantal bezoekers zorgvuldig te reguleren en onderling contact te vermijden binnen de museummuren. Die maatregelen hebben wij allemaal in voorbereiding', aldus de directeur.

Bezorgdheid

Tegenover de blijdschap staat ook bezorgdheid. 'Het museum moet wel een aangename ervaring blijven', zegt Pelsers. 'De bezoekers zullen in heel kleine aantallen hier zijn en die mensen willen we wel een mooie ervaring bieden. Kun je als bezoeker naar een schilderij blijven kijken, zonder dat iemand anders er op dat moment ook naar kijkt? Dat zijn dingen waar we over na moeten denken.'

Het Openluchtmusuem in Arnhem. Foto: Omroep Gelderland

Dat punt van zorg deelt Teus Eenkhoorn, directeur-bestuurder van het Openluchtmuseum in Arnhem. 'De vrijheid is er wel een beetje vanaf', zegt hij over een museumbezoek. 'Een museum is de enige culturele instelling waar de klant het tempo bepaalt. Willen ze drie uur naar een schilderij kijken? Willen ze een halfuur in gesprek met de smid in ons museum? Dat kan. Maar als er straks nog tien mensen staan die met de smid willen praten, dan is die vrijheid weg.'

De sfeer en de cultuur, die zullen wel anders worden. En dat vind ik heel moeilijk. Teus Eenkhoorn, directeur Openluchtmuseum

De opluchting overheerst echter. 'Twee, drie weken geleden hadden we geen perspectief. Ik was daarna een paar dagen knap chagrijnig. Nu is er wat meer uitzicht. We weten waar bij ons de knelpunten zitten en hebben ervaring met vooraf reserveren. Feitelijk gaat het ons allemaal wel lukken, daar zijn we groot en wijs genoeg voor. Maar de sfeer en de cultuur, die zullen wel anders worden. En dat vind ik heel moeilijk. Krijg je je ziel als museum wel terug?'

Geen spontaan bezoek

Bij het Orgelmuseum in Elburg vreest men straks vooral de toevallige bezoeker te moeten missen. Want verplicht vooraf reserveren betekent dat een spontaan bezoek er niet meer in zit. Dat zal wennen worden, weet Wilma Seijbel van het museum. 'Ook rondleidingen komen voor ons te vervallen, want bij een rondleiding sta je dicht op elkaar en is anderhalve meter afstand houden niet mogelijk.'

Interieur van het Orgelmuseum in Elburg. Foto: Nationaal Orgelmuseum

Toch is ze blij dat het Orgelmuseum over enkele weken de deuren weer mag openen. 'We hoeven niet zo heel veel werk te verrichten om ons voor te bereiden op 1 juni. We zitten in een voormalig kasteel uit de Middeleeuwen en hebben dus veel ruimte. We zullen de balie goed moeten afschermen en wellicht wat kleine ruimtes moeten dichthouden. Maar dat we weer open mogen, is al heel fijn. Zo kunnen de mensen toch weer genieten van iets moois.'

Vrijheidsmuseum Groesbeek

Wiel Lenders, directeur van het Vrijheidsmuseum in Groesbeek, is verheugd na een nare periode. Zijn museum veranderde vorig jaar van naam en verhuisde naar een spiksplinternieuw pand. In september gingen de deuren open, maar in maart sloten ze weer. Plannen voor een grootse opening en de viering van Bevrijdingsdag deze maand konden zo de prullenbak in. 'Dat heeft nogal pijn gedaan', zegt Lenders. 'Dat mag je best weten.'

Het Vrijheidsmuseum in Groesbeek. Foto: Omroep Gelderland

Maar Lenders klinkt na het nieuws van woensdagavond enthousiast. Hij ziet mogelijkheden voor zijn museum om met tijdsloten groepen bezoekers gedoseerd toe te laten, als hij in juni open mag.

'Moeten ook wij de check doen?'

Wel heeft hij nog wat vragen. Zo noemde Rutte niet expliciet een maximum aantal bezoekers, zoals die straks wel gelden voor bioscopen en theaters. Lenders: 'Hoe zit dat nu bij ons? Maximaal dertig, of niet? En moeten ook wij van tevoren een check doen en vragen of mensen klachten hebben?'

Ondanks die onduidelijkheid is Lenders voortvarend. Hij organiseerde alvast een nieuwe tentoonstelling, die vanaf 8 juni te zien is: attributen uit bekende oorlogsfilms. Zoals het shirt dat Tom Hanks droeg in de film Saving Private Ryan. 'Wij hebben vol vertrouwen in de toekomst', besluit Lenders.

Voorzichtig open

Directeur Tiana Wilhelm van Musea Zutphen, waar het Stedelijk Museum en Museum Harriët Polak gevestigd zijn: 'We hadden er al op gehoopt en zijn bezig met de voorbereidingen. Maar het wordt wel een puzzel. We gaan voorzichtig weer open.'

Als per juni de bezoekers weer binnen mogen, zal ook Museum Zutphen moeten gaan werken met tijdslots, denkt Wilhelm. 'Dan heb je per slot dertig mensen. Maar we zullen ook meer toezicht moeten houden.' De maximaal dertig personen binnen is inclusief het personeel.

Staartje van Rijkstentoonstelling

Hoe lang zij bezoekers de tijd wil geven om één of beide musea te bezoeken, dat weet Wilhelm nog niet. Wel gaat zij vanaf morgen meteen aan de slag om haar museum 'coronaproof' te maken.

'Wij hebben nu de tentoonstelling Koele Wateren, Schatten uit het Rijks. Die loopt sinds maart. We hopen dat bezoekers hun weg naar het museum weer weten te vinden straks. Dan kunnen zij het staartje van de tentoonstelling nog meepakken', besluit de Zutphense directeur.

