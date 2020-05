Lonneke Slöetjes stopt met topvolleybal

Lonneke Slöetjes uit Lichtenvoorde is voorlopig gestopt met volleybal. De sterspeelster van het Italiaanse Scandicci mist de motivatie. Ook bij het Nederlands team neemt ze per direct afscheid.

De 29-jarige Slöetjes heeft nog een contract tot de zomer bij de club uit de hoogste Italiaanse afdeling, met de optie op een extra jaar. De Achterhoekse speelde eerder voor onder meer Sweriner in Duitsland en het Turkse Vakifbank. 'Ik ben de afgelopen maanden tot de conclusie gekomen dat ik geen zin meer heb om wedstrijden te spelen', maakt Slöetjes publiekelijk tegenover Omroep Gelderland.

Druk programma

Het drukke programma heeft de afgelopen jaren zijn tol geëist bij de diagonaalspeelster. Slöetjes, geboren in Varsseveld en 302-voudig international, woont in Lichtenvoorde en had daar sinds de corona uitbraak alle tijd om na te denken. 'Ik heb mijn hart laten spreken en mijn gevoel gevolgd bij deze beslissing. Ik neem voorlopig een pauze. Bij de onderhandelingen over mijn toekomst kwamen er veel opties voorbij. Maar ik zag niets zitten. Dat zei ook al veel.'

Opluchting

'Het voelt als een opluchting nu ik deze beslissing heb genomen', zegt Slöetjes, die haar carriere begon bij Longa'59 in Lichtenvoorde. 'Veel mensen in mijn omgeving voelden het al wel aankomen. In de topsport ga je automatisch altijd maar door. Je committeert je aan je club en pleegt roofbouw op jezelf. Soms voelde ik voor wedstrijden dat ik op de rand van de afgrond stond. Mentaal was het steeds moeilijker om me op te laden met de drukke schema's en twee wedstrijden per week.'

Slöetjes stopt ook bij Oranje, waarvoor ze dik driehonderd interlands speelde. Ze miste onlangs in Apeldoorn met het Nederlands team de kans op de Olympische Spelen in Tokio. In Brazilie in 2016 eindigde Slöetjes met de nationale ploeg als vierde.

Zie ook: CORONACOLUMN | Volleybalster Slöetjes geniet van 'prachtige Achterhoek'