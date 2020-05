Eindelijk bokstraining in Nijmegen: 'We mogen weer, superleuk'

Trainer Willy van Haaren zag het met een grote glimlach gebeuren. 'Ja, die silo's waar vroeger de macaroni en de vermicelli van de Honig-fabrieken in zat, daar hebben we nu vier bokszakken aan gemaakt. Ideaal om hier buiten te trainen. We zijn blij dat we weer mogen. Vorige week hadden we alles helemaal voorbereid, maar toen ging het op het laatste moment toch niet door, omdat de gemeente geen toestemming gaf. Dit is wel extra spannend, met alle regeltjes. We moeten anderhalve meter afstand houden van de kinderen en ze moeten zelf hun bokshandschoenen ontsmetten na afloop.'

Mees Arends ging flink tekeer tijdens de training. 'Dit was veel leuker dan thuis boksen. Want hier ben je met al je vrienden. We moesten wel onze handschoenen schoonmaken met een speciaal middel. Normaal stop je ze in je tas en ga je naar huis.'

Youssra Leijdekker (links op de foto) genoot er ook van. 'Superleuk, thuis was het toch minder om te boksen, want dan kun je de trainers niet zien en hier weer wel. Je moet wel anderhalve meter afstand houden. En daarna de handschoenen schoonmaken en de trainers maken de bokszakken schoon. Het wordt allemaal goed geregeld.'

Vrijdag mag de jeugd van 12 tot en met 18 jaar voor het eerst trainen en dat zal anders verlopen. 'Dat doen we met tussenruimtes van anderhalve meter. Die kunnen dus niet op elkaar boksen. We doen dus een bootcamptraining en schaduwboksen. Dat ze wel weer lekker bezig kunnen zijn met hun sport. En hopelijk later ook weer de volwassen boksers. Binnen of buiten, want de mensen willen graag. En je kunt ze ook niet vijf, zes maanden lid laten zijn zonder ze iets te geven.'

Willy van Haaren (met hesje) coacht zijn pupillen