Wethouder Ede stopt acuut: 'Een relatie op de werkvloer maakt je kwetsbaar'

'Sinds het uitbreken van de coronacrisis is mijn draaglast fors toegenomen', stelt Vreugdenhil. 'Als alleenstaande moeder van vier kinderen, die plotsklaps volledig thuis kwamen, het intensiveren in crisisstand van het wethouderschap, maken dat ik mij genoodzaakt voel, om keuzes te maken', aldus de wethouder.

Daarnaast, zo geeft Vreugdenhil te kennen, heeft ze sinds oktober een relatie met een collega-ambtenaar. Die relatie is volgens haar kenbaar gemaakt bij de personen binnen het college, presidium en andere departementen die dat moeten weten. 'Uitgangspunt was dat een relatie op de werkvloer is toegestaan. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat in de praktijk het lastig is om als wethouder en ambtenaar een relatie te hebben.'

'Als wethouder leef je nu eenmaal in een glazen huis en maakt het hebben van een relatie op de werkvloer je als politiek bestuurder kwetsbaar', licht Vreugdenhil toe. Daarom kiest ze ervoor haar functie als wethouder neer te leggen.

Vreugdenhil was sinds 2014 wethouder. In de jaren ervoor was ze namens het CDA al raadslid in Ede. Ze har onder meer de onderwerpen economie, levendig centrum, het buitengebied en welzijn en wijkaanpak in haar portefeuille.