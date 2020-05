Ouders zijn het zat: 'Hoeren worden genoemd, maar onze gehandicapte kinderen niet'

Volgens Ieder(in), de koepelorganisatie van mensen met een lichamelijke handicap, verstandelijke beperking of chronische ziekte, staat Tiny hierin niet alleen.

'Voor de gehandicapten geen dagbesteding, geen logeeropvang, sommige zelfs geen thuishulp, geen therapie, geen zwemmen. Ze hebben niks, behalve een paar speeltjes en snoezellampjes. Het begint voor ons als familieleden best pittig te worden.', zegt de Winterswijkse.

'Wij en andere ouders, broers en zussen zijn nu al ruim 7 weken 24 uur per dag mantelzorgers. Minister-president Rutte en het RIVM hebben nog geen woord aan ons en onze kinderen besteed. Alsof onze kinderen er niet toe doen! Deze groep gehandicapten wordt finaal over het hoofd gezien. Als moeder kan ik daar knap pissig over worden. We lopen op onze laatste benen.'

'Ik trok het niet meer'

Hugo krijgt normaal gesproken ondersteuning van drie thuishulpen, maar twee van hen mogen in de coronacrisis niet meer langskomen. Ook logeerweekenden in Aalten, waardoor Tiny en haar man even op adem kunnen komen, zijn nu niet mogelijk. Het valt Tiny, die ook een baan heeft, zwaar: 'Ik heb aan de bel getrokken. Gelukkig mag mijn zoon nu twee ochtenden per week naar de dagopvang. Een soort crisisopvang, omdat ik het echt niet meer trok.', aldus de Winterswijkse.

'Niet langer houdbaar'

Ieder(in), de belangenbehartiger van mensen met een beperking of chronische ziekte, ziet dat mantelzorgers ernstig overbelast raken en dat de coronamaatregelen 'een onevenredig grote uitsluiting van mensen met een beperking of chronische ziekte tot gevolg hebben.'

De organisatie heeft het kabinet en Tweede Kamerleden laten weten dat deze situatie niet langer houdbaar is: 'Langdurige (zelf)isolatie mag niet de enige veilige toekomstoptie zijn.'