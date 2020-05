Boerderijenstichting wil Achterhoekse boerderijen behouden

Net buiten Vorden staat de boerderij van San. Hij is eeuwenoud. 'De boerderij werd in 1500 gebouwd en het was een los hoes', vertelt Smeets. 'Je ziet dat alleen niet meer, omdat rond 1800 er allemaal nieuw metselwerk omheen is gekomen.'

De boerderij heeft verschillende veranderingen ondergaan en heeft bewoners zien komen en gaan. San en haar partner kochten de boerderij vijf jaar geleden. Het lijkt een idyllische plaatje en deels is dat misschien ook wel zo. 'Maar soms zitten we echt in zak en as', zegt San.

Al het spaargeld in restauratie boerderij

Ze zijn hun boerderij namelijk al vijf jaar aan het restaureren. Alles moet worden aangepakt en de restauratie van een oude boerderij kost heel veel geld. 'We hebben eerst ingezet op het behouden van de boerderij. Daarnaast is één van onze belangrijkste doelen om er een duurzaam pand van te maken'.

Veel eigenaren van deze beeldbepalende boerderijen hebben de afgelopen jaren niet zo diep in de buidel getast. Je ziet dat heel veel boerderijen zijn verdwenen', zegt René Spekschoor. Hij is van de Boerderijenstichting Achterhoek. De stichting is recent opgericht en wil proberen te voorkomen dat er nog meer van deze oude boerderijen verdwijnen. 'We willen op verschillende manieren proberen om te kijken of we eigenaren financieel kunnen helpen en daarnaast bieden wij ook kennis en kunde aan', legt Spekschoor uit.

Stichting biedt hulp

San Smeets is ontzettend blij met de oprichting van de stichting. 'Toen we dit kochten misten we heel veel kennis. We wisten niet wat origineel is en wat niet en we wisten ook niet wat we moesten behouden en wat niet', legt Smeets uit. 'Nu is het fijn dat we voor die kennis kunnen aankloppen bij de stichting.

Daarnaast profiteert Smeets ook financieel. De Boerderijenstichting heeft namelijk een luikenproject in het leven geroepen. 'Samen met Leader Achterhoek willen we het mogelijk maken voor boerderijeigenaren om de beeldbepalende luiken op te knappen', zegt Spekschoor. De luiken naast grote ramen springen meestal als eerste in het oog. 'Maar het wordt vaak als laatste opgeknapt'.

Luiken opknappen niet prioriteit

'Kijk, wij hebben ook wel een prioriteitenlijstje en daar staat het opknappen van de luiken lacht Smeets. 'Maar als je moet kiezen tussen het creëren van een kinderkamer of het opknappen van de luiken, tja. Dan is de keus snel gemaakt'.

Het repareren van de luiken kost behoorlijk wat geld. 'Het ligt er een beetje aan hoe groot je ramen zijn en wat voor een beslag je gebruikt, maar als je het hebt over een boerderij met drie ramen en zes luiken, dan ben je per raam ongeveer 2000 euro kwijt en voor de gevel met de drie ramen dus 6000 euro', rekent Spekschoor voor. 'Maar sommige boerderijen hebben een stuk of twaalf ramen. Dus tel maar uit.'

Ongekend succes

Dat eigenaren van boerderijen blij zijn met het project blijkt wel uit de vele aanmeldingen. 'Twee weken geleden maakte ik me zorgen of we wel veertig boerderijen konden vinden, maar nu hebben we ruim 180 aanmeldingen'

De stichting gaat de komende tijd kijken of er bij onder meer de provincie en gemeenten geld beschikbaar is voor andere projecten. Uiteindelijk moeten de verschillende projecten ervoor zorgen dat eigenaren hun boerderijen behouden en opknappen. 'Ze moeten het Achterhoekse landschap blijven sieren,' zegt Spekschoor.

'Slopen? Nooit!'

Smeets en haar gezin zijn de verbouwing soms wel zat. Maar ze hebben er alles voor over om van het pand een droomkasteel te maken, want slopen is geen optie: 'Nee joh, doe normaal. Ik zie het wel om me heen gebeuren, maar nee, er verdwijnen al zoveel boerderijen. Slopen doen we echt nooit.'