Dit is het corona liveblog van 5 mei

Dit is ons liveblog over het coronavirus. Hier melden we alle ontwikkelingen rond het virus, in Gelderland en wat verder belangrijk is om te weten voor jou.

dinsdag 5 mei

22:56 - Gebak voor de zorgmedewerkers!

 

20:27 - Stedelijke musea vragen om extra overheidssteun

De directies van vier grote stedelijke musea in Nederland vragen om extra overheidssteun vanwege de coronacrisis. Het Stedelijk Museum (Amsterdam), Centraal Museum (Utrecht), Kunstmuseum (Den Haag) en Museum Boijmans Van Beuningen (Rotterdam) hopen dat daarmee de financiële klappen, veroorzaakt door het coronavirus, kunnen worden opgevangen voor veel Nederlandse musea.

19:09 - Nina heeft een vlechtservice voor kinderen onder de 12

Volwassenen mogen niet naar de kapper, maar kinderen mogen wel elkaars haar doen. Nina uit Nijkerk bedacht daarom een vlechtservice. Bij het NOS Jeugdjournaal doet ze haar verhaal. Lees het hier.

18:09 - Versoepeling: Kappers en eettentjes binnenkort weer open?

Het kabinet komt morgenavond met een opzet voor versoepelingen van de coronamaatregelen voor de komende maanden, dat meldt de NOS. Haagse bronnen spreken over een 'spoorboekje', dat duidelijk moet maken op welke termijn welke sector minder strenge regels kan verwachten.

Horecaondernemers en middelbare scholen mogen mogelijk vanaf 1 juni weer open. Een openingsdatum voor kappers wordt niet genoemd. Maar de kans is groot dat binnenkort er een datum voor de opening van de kapsalons wordt genoemd.

Eigenlijk was het kabinet van plan pas rond 12 mei vooruit te kijken naar versoepelingen na 19 mei. 'Rutte heeft zich in het Catshuis laten overtuigen dat hij nadrukkelijker naar de toekomst moet kijken', aldus NOS-verslaggever Xander van der Wulp.

Morgen volgt een persbijeenkomst met premier Rutte en mogelijk ook met minister De Jonge van Volksgezondheid.

17:06 - Goede ontwikkeling: Weer minder coronapatiënten op de intensive care

Er liggen 644 Nederlanders met het coronavirus op een intensive care. Dat zijn er 39 minder dan maandag. De meeste mensen verblijven in een Nederlands ziekenhuis, 26 mensen in Duitsland. Dat blijkt uit de laatste cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Foto: ANP.

14:08 - 12 nieuwe coronadoden in Gelderland

Het aantal coronadoden in onze provincie is met 12 opgelopen. Het aantal dodelijke slachtoffers door corona bedroeg maandag in Gelderland 607.

Verder kwamen er 15 ziekenhuisopnames in onze provincie bij, wat het totaal op 1353 brengt. Bij 5311 inwoners is het virus nu vastgesteld, 29 meer dan gisteren.

Lees hier meer over de Gelderse cijfers.

14:04 - De nieuwste cijfers van het RIVM

Sinds gisteren zijn bij het RIVM 86 nieuwe doden gemeld. Nog eens 89 mensen met corona zijn opgenomen in het ziekenhuis.

 RIVM@rivm Sinds gisteren gemeld bij het RIVM: - 89 mensen opgenomen in het ziekenhuis - 86 mensen overleden - 317 mensen positief getest Meer informatie: https://t.co/rFcBC5MgoX 14:00 - 5 mei. 2020 Andere Tweets van RIVM bekijken

14:00 - Politie houdt tientallen betogers aan in Den Haag

De politie heeft bij Den Haag CS tussen de 30 en 40 betogers tegen de coronamaatregelen aangehouden. Een bus van vervoermaatschappij HTM staat klaar om de betogers mee te nemen naar het politiebureau.

Kort voordat de politie in actie kwam bij het station, had burgemeester Johan Remkes van Den Haag opdracht gegeven een einde te maken aan een betoging tegen coronamaatregelen in zijn stad, omdat de betogers zich niet zouden houden aan de aanwijzingen van de politie.

De gemeente had de Koekamp als locatie aangewezen, op voorwaarde dat de tientallen betogers de aanwijzingen van de politie zouden opvolgen en overal minimaal anderhalve meter afstand tot elkaar zouden houden.

 Newsroom Den Haag@Newsroom070 De burgemeester heeft zojuist opdracht gegeven tot het beëindigen van de demonstratie tegen coronamaatregelen omdat men zich niet aan de aanwijzingen houdt. Wie niet aan de vordering voldoet wordt aangehouden. 12:55 - 5 mei. 2020 Andere Tweets van Newsroom Den Haag bekijken

13:35 - Tegenstanders lockdown protesteren

Tegenstanders van de lockdown zijn dinsdag onder politiebegeleiding in een stoet van tientallen auto's, motoren en busjes dwars door Utrecht getrokken. De deelnemers aan het protest wilden hiermee naar eigen zeggen laten zien dat zij de vrijheid vieren en vooral tegen de coronaregels zijn. 'Je kunt niet mooier voor je vrijheid strijden dan op Bevrijdingsdag', aldus een van hen.

Op de voertuigen stonden allerlei leuzen, onder tegen tegen 5G, vaccinaties en de coronamaatregelen. 'Veel verschillende meningen met hetzelfde doel. Wij willen vrij zijn en trots uitstralen.'

De optocht begon aan het einde van de ochtend in De Meern, trok dwars door de (binnen)stad en eindigde aan het begin van de middag precies aan de andere kant van Utrecht.

12:38 - Oud-wethouder Apeldoorn overleden

Voormalig wethouder Herman Bos van de gemeente Apeldoorn is overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Hij overleed een week nadat hij een lintje had gekregen en een maand na het overlijden van zijn vrouw.

 Jan Dirk van der Borg@jdvdborg We zijn bedroefd door het overlijden van oud-wethouder Herman Bos. Herman was wethouder voor onze partij in de jaren tachtig. Hij overleed een week nadat hij een lintje had gekregen en een maand na het overlijden van zijn vrouw. We zijn in gedachten bij zijn naasten. 09:02 - 5 mei. 2020 Andere Tweets van Jan Dirk van der Borg bekijken

12:18 - Weer beginnen na de lockdown?

Spoel alle leidingen door, tipt Drinkwaterplatform.

 Drinkwaterplatform@DWPlatform Weer beginnen na de lockdown? Tip: spoel alle leidingen door. Water dat lang heeft stil gestaan in leidingen kan legionella bevatten. Lees meer: https://t.co/qqCQsvxvdR #lockdown #Exitstrategie 10:49 - 5 mei. 2020 Andere Tweets van Drinkwaterplatform bekijken

11:24 - Kappers: liever vandaag dan morgen open, maar wel veilig

De kapperszaken hebben goede hoop dat ze snel weer open kunnen. Liever vandaag dan morgen. Maar wel veilig en volgens het protocol, meldt Gonny Eussen van brancheorganisatie Anko.

Eussen hoopt woensdag op 'witte rook'. Het kabinet beslist dan over verdere versoepeling van de coronamaatregelen en data waarop de aangepaste maatregelen kunnen ingaan.

09:54 - Ook Bevrijdingsdag verloopt dit jaar anders

Vanwege het coronavirus wordt 5 mei dit jaar anders beleefd dan anders. Zo is er geen defilé in Wageningen en zijn er natuurlijk ook geen bevrijdingsfestivals. De overheid roept op zoveel mogelijk thuis te blijven en waar nodig anderhalve meter afstand te houden.

 Rijksoverheid@Rijksoverheid Overal in Nederland hangt op 5 mei de vlag uit en vieren we onze vrijheid. Dit jaar doen we dat anders dan andere jaren. We blijven zoveel mogelijk thuis en houden 1,5 meter afstand waar nodig. #AlleenSamen krijgen we corona onder controle. #5mei #Bevrijdingsdag #75jaarvrijheid 08:40 - 5 mei. 2020 Andere Tweets van Rijksoverheid bekijken

Volg hier ons liveblog over Bevrijdingsdag.

08:53 - Voor deze actie kwamen boeren massaal samen

De actie waarbij honderden boeren afgelopen donderdagavond op hun vingers werden getikt, is een ode aan '75 jaar vrijheid'. Ruim 200 trekkers vormden op initiatief van Farmers Defence Force en de boerenactiegroep Voll Gass een zogenoemde 'Mega-Trekkers-Display' in een weiland bij Mariënvelde. De actie was een paar dagen eerder nog verboden door de gemeente Lochem, maar desondanks kwamen de boeren toch massaal het weiland aan de Beenekussteeg opgereden.

Lees hier het hele verhaal.

Foto: Omroep Gelderland

07:18 - Dagelijks aantal coronadoden in Duitsland groeit weer

Het aantal mensen in Duitsland dat de afgelopen 24 uur is gestorven aan de gevolgen van het coronavirus is flink gegroeid. Het afgelopen etmaal zijn er 139 doden geregistreerd. Dat meldt het Robert Koch-Institut, de Duitse tegenhanger van het RIVM.

De afgelopen drie dagen bleef het aantal doden steeds onder de honderd en daalde flink tot 43 op maandag.

06:44 - Kabinet overweegt kappers en terrassen te openen

Het kabinet overweegt contactberoepen als kappers en schoonheidsspecialisten op korte termijn weer open te laten gaan. Daarnaast wordt voorzichtig bekeken of terrassen en strandtenten daarna ook weer kunnen openen. Maar grote evenementen en volle kroegen blijven echt uit den boze, meldt de NOS.