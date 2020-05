Burgemeester Doetinchem wil eredivisie met twintig clubs

'Dat is pertinent niet waar', aldus de burgemeester van Doetinchem over de argumentatie van de voetbalbond. 'We zijn helemaal niet geconsulteerd.' De KNVB gaf op basis van het advies van een regiegroep, waar onder meer de Bredase burgemeester Paul Depla in zit, aan dat gemeenten tegen een eredivisie met twintig clubs zijn. 'Maar ze hebben ook maar op één voorstel mogen reflecteren', weet Boumans, die onder meer wijst naar wedstrijden zonder publiek als manier om het nieuwe eredivisieseizoen op tijd te laten starten met twee extra teams. 'Er waren allerlei opties geweest om toch een eerlijke uitkomst tot stand te brengen.'



Waar zijn Bredase collega oproept tot inperking van de eredivisie tot mogelijk veertien teams, is Boumans voorstander van een competitie met twintig clubs. Daardoor zou recht worden gedaan aan de sportieve prestaties van Cambuur Leeuwarden en De Graafschap. Het aantal risicowedstrijden verschilt volgens hem nauwelijks per niveau. 'En als je dan ook nog maatregelen treft, maakt het eigenlijk geen verschil, want het aantal clubs in het betaald voetbal en het aantal gemeenten blijft gelijk', zegt de burgemeester. 'Ik denk zelf dat dit heel goed mogelijk was, maar het is aan de KNVB en de clubs.'



'KNVB is niet transparant'

Boumans werpt zich sinds het mislopen van promotie door De Graafschap op Twitter en in landelijke media op als voorvechter van het lot van de voetbalclub uit zijn gemeente. Hij stoort zich aan de besluitvorming van de bond. 'Het is weinig transparant wat er gebeurd is', vindt de burgemeester, die eerder bij de NOS zijn beklag deed over het proces. 'De voetbalbond moet een meewerkend instrument zijn, geen leidend instrument. Dus clubs moeten zelf de regie pakken. Ik hoop dat dat de komende tijd gebeurt.'



Boumans hoopt op ledenvergadering

Vrijdag staan De Graafschap en Cambuur in de rechtbank tegenover de KNVB. Boumans schat de kansen van de Superboeren hoog in, maar staart zich niet blind op de strijd in de rechtszaal. 'Nog beter had ik het gevonden als de clubs onderling op een ledenvergadering zouden zeggen: 'Zo gaan we het niet doen, dames en heren in Zeist'', aldus Boumans, die wel begrip heeft voor de rechtsgang. 'Beide kan, maar volgens mij is de route naar een ledenvergadering en solidariteit er een die bewandeld moet worden.'