Het dierenasiel stroomt leeg in coronatijd: 'Wie had dat nou kunnen denken?'

Rustig hebben ze het. De medewerkers van dierenasiel De Kuipershoek in Klarenbeek bij Apeldoorn weten niet wat hen overkomt. 'Normaal komt er in deze tijd een golf van drachtige poezen', aldus beheerder Nicole Kouwen. 'En honden herplaatsen is nu ook geen probleem. Het aantal dieren dat hier gebracht wordt is sinds corona met de helft afgenomen. Wie had dat nou kunnen denken?'

Ze hebben werkelijk geen idee hoe het komt, maar zelfs het aantal zwerfdieren dat wordt binnengebracht is nog maar een fractie van het gangbare aantal. 'We hebben best veel lege plekken nu.'

Nicole voelt zich als een vis in het water in het dierenasiel. 'Ik ben echt een vliegende keep: voeren, honden naar buiten of contact met gemeenten: iedere dag is weer anders.'

Verslaggever Marc Loeven sprak met Nicole Kouwen. De tekst gaat verder onder het fragment:

Nicole is een hondenmens. Eigenlijk ging haar liefde uit naar de politie. 'Forensisch expert, dat leek me wel wat. Sporen onderzoeken, en zo. Maar mijn dierenhart bleef kloppen en kreeg de overhand. Vijf jaar geleden kwam hier een baan vrij en uit heel veel kandidaten ben ik uitgekozen.'

Strenge selectie

Zeker nu zoveel mensen besluiten een huisdier uit het asiel te halen, blijft Nicole streng selecteren wie er een dier mee mag nemen. 'We willen natuurlijk wel serieuze dierenliefhebbers. Je kan natuurlijk niet hebben dat dieren die nu worden geadopteerd, na de coronacrisis weer worden gedumpt. Dus naast omgaan met dieren leer je hier heel veel over mensen, haha. Weinig dierenbezitters doen afstand van hun huisdier in deze tijd: we denken dat ze nu meer tijd hebben met hun dier bezig te zijn.'

En waar die drachtige katten zijn gebleven, die ieder jaar rond deze tijd worden gebracht? 'We hebben geen idee, maar we vragen wel iedereen om uit te kijken of er in het buitengebied in een verloren hoekje soms een kat een nestje kittens heeft. Die mag je dan gewoon komen brengen.'