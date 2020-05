Poppodia rekenen nog nergens op: 'Eerst maar eens op een terrasje zitten'

'Onmogelijk', 'het kost meer geld dan niks doen' en 'dan kunnen we beter dichtblijven.' Poppodia Luxor in Arnhem en Doornroosje in Nijmegen hebben niet de verwachting dat ze binnenkort open mogen. En als dat al mag, hoe dan?

Toine Tax - directeur van Doornroosje - is inmiddels meer aan het rekenen dan hem lief is. 'Als je opengaat en je moet rekening houden met de anderhalvemetersamenleving dan is dat eigenlijk niet te doen. Dat kost meer geld dan wanneer je dichtblijft.'

Want in de zaal mogen dan nog maar twintig procent van de mensen, terwijl een popconcert voor een groot deel ook uit de beleving bestaat. En het is financieel eigenlijk onmogelijk. De kosten - van bijvoorbeeld de zaal - zijn dan hoger dan de opbrengsten. 'We gingen als eerste dicht en gaan waarschijnlijk als laatste weer open', zegt Stefan Rebergen van Luxor in Arnhem. 'Het is onmogelijk. Hoe ga je handhaven dat die mensen wel anderhalve meter bij elkaar vandaan blijven?'

Ga jij naar een concert als je anderhalve meter afstand moet houden?

Eerst maar op het terras

Woensdagavond komt het kabinet met een soort van spoorboekje over wat er onder welke voorwaarden weer open mag. Maar zowel bij Doornroosje als in Luxor gaan ze er niet vanuit dat poppodia daarbij zitten. 'Laten we nou eerst op een terrasje zitten. Als dat goed gaat zien we wel verder', zegt Tax. 'Het is een goed teken dat er weer dingen opengaan, als het niet verslechtert komt de opening van podia ook weer dichterbij', aldus Rebergen.

Doornroosje: 'Metal shows, dancefeestjes, dat is allemaal niet meer mogelijk'

1 september

1 juni lijkt onhaalbaar, maar 1 september? Dat zou kunnen. 'We zijn er dan nog', verzekert Tax. 'We zijn echt aan het rekenen hoe het dan wel kan.' Beide poppodia benadrukken dat ze maar voor een klein deel bestaan door subsidie. 80 en 85 procent verdienen ze zelf.

'We zijn onze reserves aan het opeten', legt Rebergen uit. 'Iedere maand wordt de schade groter. We hebben goede jaren gehad, maar ook veel geïnvesteerd. Het plan van minister Van Engelshoven (Cultuur) is een begin. Maar het is niet genoeg. En we hopen dat als het nodig is dat de gemeente of de provincie dan wil helpen.'

Zie ook: Alles over corona in ons liveblog