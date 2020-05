Buddies gezocht voor jongeren met een verstandelijke beperking

Bowlen in je eentje? Daar is toch niks aan? Dat vinden wij nou ook. Iets ondernemen wordt veel leuker als je dat samen doet met een maatje. Toch is het voor veel jongeren met een beperking lastig om erop uit te gaan. Jij kunt daar iets aan doen. [Buddies] brengt jongeren met en zonder beperking dichter bij elkaar.

HandicapNL steunt organisaties en projecten die mensen met een handicap helpen het heft in eigen handen te nemen. Met ons Vriendschapsprogramma [Buddies] richten we ons op het verbeteren van de maatschappelijke positie van jongeren met een licht verstandelijke beperking. Hiervoor zetten we een tastbaar en krachtig instrument in: vriendschap. Deze vriendschap geeft een impuls aan hun geluk, voorkomt dat zij in een isolement raken en versterkt het gevoel van eigenwaarde. Om ook in de toekomst deze vriendschappen te kunnen garanderen, zijn we op zoek naar vrijwilligers die voor ons aan de slag willen in de functie van buddy



Normaal gesproken hebben we een intake gesprek op de zorginstelling nu, door de corona maatregelen, doen we dat via beeldbellen. Hierin bespreken we dan wat we van je verwachten en delen we informatie over de doelgroep en hoe je hiermee het beste kan omgaan.



Wie zoeken we:

- Jongeren tussen de 16 en 35 jaar

-Je voelt je betrokken bij maatschappelijke kwesties

-Je bent sociaal, communicatief sterk en hebt een open persoonlijkheid

-Je hebt humor



Wat maakt het werk de moeite waard voor de vrijwilliger?

Je bouwt een vriendschap op die de moeite waard is. Je helpt niet alleen een jongere met een licht verstandelijke beperking, maar je helpt ook jezelf. Ook jij hebt er een nieuwe vriend bij. Je gaat samen leuke dingen ondernemen.

We hopen op een langdurig contact tussen beiden zodat de jongeren echt uit een isolement blijven en een leuker leven hierdoor krijgen

Er is meer vraag dan aanbod van buddies dus meld je aan! Reageren kan via onderstaand reactieformulier.