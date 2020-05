Azalealaantje op landgoed Duno omgetoverd in bloemenzee

De azalea's op landgoed Duno staan weer in bloei. De talloze bloemen in de Azalealaan op het landgoed tussen Doorwerth en Oosterbeek zorgen ieder jaar voor een zee aan kleuren. Eigenlijk is het een foutje, verklapt boswachter Ben Oosting van het Geldersch Landschap & Kasteelen. Maar dan wel een foutje dat bijzonder fraai is uitgepakt...

Bij de renovatie van het laantje was het de bedoeling om alleen gele azalea's terug te planten. Zo zag de laan er vroeger namelijk ook uit. Door een foutje werden er azalea's geplant in allerlei kleuren. 'Het was wel even schrikken toen de struiken in bloei kwamen en we ineens al die verschillende kleuren zagen, herinnert boswachter Oosting zich. 'Maar uiteindelijk zijn we er heel erg blij mee.'

Landgoed Duno ligt op een stuwwal aan de voet van de Nederrijn. Op heldere dagen kijk je vanaf de heuveltoppen uit over de Betuwe, Nijmegen en het Duitse Reichswald. Het gebied heeft een rijke geschiedenis, vertelt Oosting tegen BuitenGewoon-verslaggever Laurens Tijink...

De bloemenzee trekt behalve wandelaars ook allerlei insecten aan, zoals bijen, hommels en vlinders. Ook de grootste vlinder van ons land, de koninginnepage, fladdert hier van bloem naar bloem...

Koninginnepage op bloeiende azalea. (Foto: Laurens Tijink)

Foutje... Bedankt!

Maar hoe zit het nou met die vergissing waardoor de Azalealaan op het landgoed ineens veel meer kleur kreeg dan eigenlijk was bedoeld. Ben Oosting legt het uit...

Sleutelrol in Vroege Middeleeuwen

Door zijn strategische ligging aan de voet van de Rijn speelde het landgoed al vroeg een belangrijke rol in de geschiedenis. Zo werd de hunnenschans al in de 10e of 11e eeuw aangelegd. De ringwalburg werd gebruikt om de de scheepvaart over de Rijn te beschermen. Het gebied speelde in de Vroege Middeleeuwen een grote rol bij de productie van ijzer en maakte van dit deel van de Rijn een belangrijke handelsroute...

Uitzicht vanaf de Hunnenschans in Heveadorp. (Foto: Laurens Tijink)

Landhuis ging verloren

Over de aanleg van het landgoed is goed nagedacht, vertelt Oosting. Zo lopen de paden geleidelijk omhoog, ondanks het grote hoogteverschil van 55 meter. In de hoogtijdagen stond op het landgoed een imposant landhuis dat dienst deed als hotel. In de Tweede Wereldoorlog werd het vernietigd. Behalve adembenemende uitzichten en de prachtige Azalealaan heeft het landgoed dat nu in bezit is van Geldersch Landschap & Kasteelen nog veel meer te bieden. Er leven vossen, dassen, uilen en heel veel andere vogels. Bij de ontspringende beekjes aan de voet van de stuwwal zie je misschien wel een bever of een ringslang...

Ringslang op landgoed Duno. (Foto: Laurens Tijink)

Het Azalealaantje op landgoed Duno staat waarschijnlijk nog een paar weken in bloei. Mocht u het gebied willen bezoeken, houd dan rekening met de maatregelen die gelden vanwege het coronavirus.

