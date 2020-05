Coronahulp zorgaanbieders zorgt ervoor dat Wijchen forse bezuiniging ten dele niet kan realiseren

Het bieden van een omzetgarantie voor zorgaanbieders in de Jeugdhulp en Wmo op aangeven van het Rijk, de VNG en de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid zorgt ervoor dat Wijchen forse bezuinigingen ten dele niet kan realiseren. Dit komt omdat het maandgemiddelde voor de omzet van 2019 gehanteerd wordt, wat vóór de bezuinigingsmaatregelen was.

‘Pijnlijke, maar noodzakelijke’ bezuinigingsmaatregelen

Op 13 april van dit jaar besloot de Wijchense gemeenteraad ‘pijnlijke, maar noodzakelijke’ bezuinigingsmaatregelen aan te nemen voor Jeugdhulp en Wmo. Dit omdat de gemeente in 2018 en 2019 te maken had met steeds verder oplopende tekorten op de zorgbudgetten voor Jeugdhulp en Wmo. Het actuele verwachte uitgavenniveau voor 2019 was totaal 15 miljoen euro, terwijl het beschikbare budget voor deze onderdelen in de begroting van de gemeente Wijchen voor het jaar 2020 13,3 miljoen euro bedraagt. Voor het lopende begrotingsjaar 2020 betekende dit dat 1,7 miljoen euro bezuinigd moet worden om uit te kunnen komen met de beschikbare middelen. ‘Voor de jaren erna ligt nog een forsere opgave’, liet het college toen weten.

Dringend beroep

Het Rijk doet een zeer dringend beroep op gemeenten om de door hun gecontracteerde zorgaanbieders van jeugdhulp, jeugdbescherming, jeugdreclassering en maatschappelijke ondersteuning financieel zekerheid en ruimte te bieden van 1 maart 2020 tot in elk geval 1 juni 2020. Vanwege het grote maatschappelijk belang dat de taken die vallen onder de Jeugdzorg en de Wmo in stand blijven, hebben het Rijk en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) afspraken gemaakt over de continuïteit van de financiering voor zorgaanbieders die deze taken uitvoeren. De Veiligheidsregio Gelderland Zuid hanteert het standpunt dat de richtlijn van het Rijk en de VNG gehanteerd dient te worden. Eerder stelde het college al de tijdelijke declaratierichtlijnen voor Wmo, Jeugdhulp en en doelgroepenvervoer vast die door het Regionaal Ondersteuningsbureau waren opgesteld.

Bezuiniging zeker voor 30 procent niet gerealiseerd

De beoogde continuïteit van financiering houdt in dat financiering van de omzet wordt doorgezet op het niveau van vóór de coronacrisis. Voor Jeugdhulp en Wmo wordt hiervoor het maandgemiddelde qua omzet van het jaar 2019 gehanteerd. ‘De precieze financiële effecten voor de gemeente van deze gegarandeerde omzet zijn nog niet te meten. Maar voor Jeugdhulp en Wmo betekent dit specifiek dat voor de maanden maart, april en mei 2020 de ingezette bezuinigingsmaatregelen voor 30 procent van het jaar niet zullen worden gerealiseerd.’

Voldoende capaciteit

‘Zorgaanbieders hebben deze ondersteuning nodig om in deze fase van de crisis niet in financiële problemen te komen en continuïteit van zorg en ondersteuning te kunnen garanderen en professionals in te zetten daar waar ze het nu het meest nodig zijn’, laat het Wijchense college weten. ‘Ook blijft zo voldoende capaciteit beschikbaar voor toekomstige jeugdzorg en ondersteuning. Van aanbieders verwachten wij dat ze zich inspannen om in deze coronacrisis – binnen de richtlijnen van het RIVM – zo veel mogelijk zorg te leveren, die regulier gedeclareerd kan worden. Dit is het best voor de continuïteit van zorg van cliënten.’

Dion van Alem

Politiek verslaggever RN7