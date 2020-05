Denk-bestuur zet Culemborgse fractieleider Tweede Kamer Azarkan eruit

In een persbericht schrijft het bestuur, onder leiding van mede-Kamerlid Selçuk Öztürk, dat Azarkan 'de partij bij voortduring op onredelijke wijze benadeelt en handelt in strijd met het belang van Denk en met gemaakte afspraken en besluiten'.

Het rommelt al maanden binnen Denk. Er is een machtsstrijd gaande tussen voorzitter Öztürk en een groot deel van de partij. Voormalig fractievoorzitter Tunahan Kuzu, die samen met Özturk de partij in 2014 oprichtte, moest het veld ruimen vanwege een buitenechtelijke relatie.

Özturk zou die affaire opzettelijk naar buiten hebben gebracht.

'Azarkan kwam financiële verplichtingen niet na'

Over Azarkan zijn volgens het persbericht meerdere klachten binnengekomen over intimidatie van medewerkers, bestuursleden en lokale fractievoorzitters. Ook is hij zijn financiële verplichtingen aan de partij al meer dan een jaar niet zijn nagekomen, schrijft het bestuur.

Overigens is er binnen Denk discussie over de vraag of het bestuur, onder leiding van Öztürk, nog wel bevoegd is. De laatste tijd zijn verschillende bestuursleden uit onvrede opgestapt en bestaat het partijbestuur nog maar uit twee leden. Volgens een groot deel van de partij is dat in strijd met de statuten en is het bestuur daarom in feite 'gevallen'.

Denk is vertegenwoordigd in de gemeenteraad van Arnhem als fractie Denk - Verenigd Arnhem. De fractie heeft twee zetels.