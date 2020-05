College Wijchen wil nieuwbouw woningen versneld starten en verbeterslag bestaande wijken

Het Wijchense college wil haast zetten achter woningbouw op de locaties Huurlingsedam en Wijchen-West en komt met een voorstel om de voorbereidingen zo snel mogelijk in gang te zetten. Ook wil men een verbeterslag slaan in bestaande wijken in het kader van woonkwaliteit, leefbaarheid en de energietransitie.

Doorbraaklocaties

De woningbouwlocatie Huurlingsedam werd onlangs door de provincie benoemd tot een van de zeven Gelderse ‘doorbraaklocaties’ in haar Actieplan Wonen, een besluit dat volgde op de in maart gesloten Woondeal met de provincie en het Rijk. Daarin werd Wijchen-West opgenomen als mogelijke ‘versnellingslocatie’ in de aanpak van het regionale woningtekort. ‘Voor de gemeente Wijchen zijn dit belangrijke stappen om tot goede en haalbare plannen te kunnen komen’, zegt wethouder Geert Gerrits (Kernachtig Wijchen).

Versnellen

Het college stelt nu voor om de locaties Huurlingsedam fase 3, die eerder nog geschrapt was, én Wijchen-West te gaan ontwikkelen. Samen zijn de locaties geschikt voor zo’n 700 tot 1100 extra woningen. Een groot deel van deze woningen moet in het betaalbare segment komen. Eerder nog was het bouwen van woningen nauwelijks mogelijk door opgelegde beperkingen vanwege het stikstofprobleem. Wethouder Gerrits ziet nu goede kansen om de broodnodige woningbouw te versnellen. ‘Beide locaties zijn relatief snel beschikbaar voor woningbouw, hebben een gunstige ligging en goede ontsluitingen. Veel mensen wachten al jaren op een geschikte woning. Het is daarom van belang om binnen twee á drie jaar te kunnen starten. Bovendien is het verstandig om nu door te pakken, juist in tijden van een dreigende economische crisis.’

Dubbelslag

Gerrits ziet kansen voor een dubbelslag: de bouw van nieuwe woningen en een verbeterslag onder andere op het gebied van woonkwaliteit, leefbaarheid en energietransitie. Daarbij kijkt de gemeente ook naar de mogelijkheden voor bestaande wijken. Gerrits is enthousiast over deze relatief nieuwe aanpak voor Wijchen: ‘Niet alleen de bewoners van nieuwbouwwijken, maar ook de inwoners in bestaande wijken kunnen profiteren van de ontwikkelingen.’ Binnenkort ontvangt de gemeenteraad een voorstel om de voorbereidingen in gang te zetten.