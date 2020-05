Parkeren in de binnenstad van Zaltbommel gaat veranderen

De gemeente wijst straten en parkeerterreinen aan voor lang en kort winkelend bezoek en werknemers van horecazaken. Zo moeten er blauwe zones in de Boschstraat en een gedeelte van de Gamerschestraat komen. Daar kunnen bezoekers een uur gratis parkeren tussen 09:00 en 18:00 en op een koopavond. Een wens van de ondernemers in die straat, volgens wethouder Willem Posthouwer.

Éen duidelijk bedrag

In de rest van de straten in de binnenstad moet het parkeren overdag overal 1,25 euro per uur gaan kosten. Nu werkt de gemeente nog met zones met verschillende bedragen. Dat is volgens de wethouder verwarrend. Parkeren aan de rand van de binnenstad, zoals op de Havendijk, kost straks 0,75 cent per uur.

Wie gratis wil parkeren moet naar een parkeerterrein aan de rand van de binnenstad. De Omhoeken en Beersteeg blijven overdag gratis. Het is de bedoeling dat personeel van ondernemers in de binnenstad daar kan parkeren. 's Avonds moet cultureel bezoek op de Omhoeken gaan parkeren. Dat kost dan 0,75 cent per uur.

150 extra vergunningen

Het plan is om alleen vergunninghouders na 18:00 nog te laten parkeren in de binnenstad. De gemeente wil om dit te realiseren 150 extra vergunningen uitgeven.

Op zondag blijft parkeren gratis. Tot en met 17 juni kunnen inwoners reageren op het plan. Daarna legt de wethouder het plan voor aan de gemeenteraad die het goed moet keuren.

De gemeente maakte een video over de plannen

[YouTube:https://www.youtube.com/watch?time_continue=4]