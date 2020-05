'Bizar!', het is op 5 mei muisstil in 'feeststad' Wageningen

In een boerderij in de Nude, ten westen van Wageningen, startten in mei 1945 de gesprekken over de manier waarop de Duitse militairen zich moesten gedragen na de capitulatie. Een dag later vonden de laatste gesprekken plaats in het beroemde hotel De Wereld in dezelfde stad.

Uitgerekend in Wageningen was het deze 5 mei echter oorverdovend stil. Lege pleinen, geen feestgangers en zeker geen massa's bezoekers van buiten de stad. Voor de inwoners was het een rare gewaarwording.

Bekijk de video (met daarin beelden uit Wageningen van vorig en dit jaar op 5 mei).

Toon van Asseldonk, voorzitter van het Nationaal Comité Herdenking Capitulaties 1945, zei eerder op de dag al dat de grootse jubileumeditie van de 5 mei-herdenking volgend jaar zeker wordt ingehaald.

'Het wordt niet 76 jaar Vrijheid in Wageningen, maar 75 plus 1. We gaan overdoen wat we dit jaar gepland hebben. Daar ben ik van overtuigd', zei Van Asseldonk tegen Omroep Gelderland.

