'Het voelt bizar, zo'n leeg veld', organisator Tour de Waal snakt naar volgend jaar

Tour de Waal begon in 2014 als een kunstproject om dorpen aan beide zijden van de rivier te verbinden met een kilometerslang oranje lint. De afgelopen jaren zijn er in steeds meer plaatsen aan de rivier steeds meer activiteiten bijgekomen.

Voor de lustrumeditie dit jaar waren er activiteiten gepland langs de Waal vanaf slot Loevestein tot aan Nijmegen. Deze zijn allemaal geschrapt.

'Het is heel bizar om hier te staan', vertelt organisator Jan van den Berg op het Paardewater bij de Waal in Tiel. 'Want je werkt acht maanden lang toe naar een eindresultaat. Het zou hier helemaal volstaan met allerlei activiteiten. Kinderspelletjes, hele grote torens, een podium met muziek een markt, een legercolonne zou er zijn, de broodjesdropping op de Waalkade. Zo leeg als het er nu hier uitziet, zo voelt het van binnen ook.'

Magisch moment

De broodjesdropping waarbij broodjes uit een vliegtuig gegooid worden om de voedseldropping aan het eind van de oorlog te gedenken is met name voor veel kinderen en ook voor Van den Berg altijd een hoogtepunt. 'Dat vind ik zo'n magisch moment', vertelt hij. 'Als je zo'n vliegtuig aan ziet komen en iedereen staat te wachten. Het is heel mooi om daartussen te lopen. Het is een teken van hoop natuurlijk. Het was aan het eind van de oorlog. Het was zo goed als afgelopen toen die voedseldroppings kwamen. Dat is denk ik het mooie om terug te zien.'

Film gepubliceerd

Om het gevoel van Tour de Waal toch over te brengen, heeft hij de afgelopen tijd hard gewerkt aan een film over het evenement en gerelateerde items over de oorlog en de bevrijding in het gebied. Deze is via de website van de organisatie te bekijken.

Van den Berg gaat ervan uit dat het gemis van nu volgend jaar dubbel goed gemaakt wordt. 'Dit jaar was het vanwege 75 jaar bevrijding al groter gepland dan ooit', zegt hij. 'Dat hele programma ligt klaar en dat kunnen we bijna een op een uitvoeren. Het punt is wel dat het dit lustrumjaar een vrije dag is. Ik hoop dat volgend jaar ook een vrije dag wordt. Dan is het echt de dag van de vrijheid. Misschien ook wel symbolisch ook dat we bevrijd zijn van alle maatregelen die er nu heersen.'

Beluister hier het gesprek met Jan van den Berg: