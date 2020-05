'Grootse 5 mei-herdenking Wageningen halen we volgend jaar in', zegt organisatie

'Het wordt niet 76 jaar Vrijheid in Wageningen, maar 75 plus 1. We gaan overdoen wat we dit jaar gepland hebben. Daar ben ik van overtuigd', zegt Van Asseldonk.

'Trouwe groep vrijwilligers'

'De vrijwilligers hebben nu de teleurstelling dat het op het moment suprême niet door kan gaan. Die staan er volgend jaar weer. We hebben een hele trouwe groep vrijwilligers.'

Van Asseldonk verwacht ook dat het traditionele defilé de komende jaren blijft bestaan. Daar doen jaarlijks rond de 2000 veteranen mee. Wel verwacht hij de komende jaren wat veranderingen in de viering.

'We hebben heel bewust nagedacht hoe we het vieren van de vrijheid nog meer inhoud kunnen gaan geven. Dus niet alleen een Bevrijdingsfestival, waar mensen voor muziek en drank komen', legt Van Asseldonk uit.

'Vrijheid, jij maakt het verschil'

'Je komt dan naar een Vrijheidsfestival. We hebben ook een logo bedacht: Vrijheid, jij maakt het verschil. We willen er een andere lading aan geven. Dat kan nergens beter dan in Wageningen', vindt Van Asseldonk.

'De veteranen uit de Tweede Wereldoorlog zijn er straks niet meer. Maar wel jonge veteranen. En er zijn heel veel mensen die zich nu nog overal ter wereld inzetten voor onze vrijheid. Dat mag je best eens vieren, dat we 75 jaar in deze vrijheid leven.'