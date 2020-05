Monument in Harfsen op een bijzondere plek

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Een V1 was een onbemand vliegtuig uitgerust met een explosieve lading in de neus. Door middel van een straalmotor vloog het op eigen kracht naar zijn doel, dat wel 200 kilometer verder weg kon liggen. In de buurt van Harfsen zijn na de oorlog meerdere lanceringsplekken ontdekt.

'Aan de Braakhekkeweg bijvoorbeeld, zijn de resten van een volledig functionerende V1 startbaan te vinden. Daar vandaan werd vanaf eind 1944 de haven van het al bevrijde Antwerpen beschoten', vertelt Jan Los van de vereniging Plaatselijk Belang Harfsen-Kring van Dorth.

Op Antwerpen en de voorsteden kwamen zo’n 600 V1-’s terecht. Hierbij vielen veel doden en gewonden. Ook raakten duizenden huizen zwaar beschadigd.

Niet alleen Antwerpen leed onder de V1, ook in Harfsen zelf stortten regelmatig V1’s neer tijdens mislukte lanceringen. Als daarbij een boerderij werd geraakt, ging die in vlammen op. Ook in Harfsen en de directe omgeving gebeurde dit enkele malen.

Passend in de natuur

Omdat de vereniging Plaatselijk Belang Harfsen-Kring van Dorth dit jaar 75 jaar bestaat, nam het bestuur het initiatief een monument op de oude lanceerplaats te realiseren. Kinderen en oudere dorpsbewoners konden een ontwerp maken voor het monument en daaruit is het idee van Anneke Hogenhout gekozen om te laten maken. 'Het monument is van roestbruin cortenstaal gemaakt en past daardoor goed in de bosrijke en groene omgeving', zegt Hogenhout. In de halve cirkel zijn onder meer het V1 vliegtuig terug te vinden en ook de skyline van Antwerpen.

Bij de ingang van het paadje naar het herinneringsmonument komt nog een informatiebord. Het monument is inmiddels opgenomen in een fietsroute. 'Veel mensen hebben het monument al bekeken. En wat wij terug horen uit het dorp is toch wel dat iedereen zegt: het is goed om hier bij stil te staan.'